Snažan potres 5.6 po Richteru pogodio Nepal: Osjetio se i u Delhiju

Snažan potres maginude 5.6 po Richteru pogodio je ovog petka pogranično područje Nepala udaljeno oko 170 kilometara od indijskog grada Bahraigha. Do potresa je došlo oko 23.30 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na 18 kilometara dubine.

Zasad nije poznata šteta koju je ovaj razoran potres uzrokovao, a brojni građani javili su kako su osjetili podrhtavanje. Građani koji su se nalazili oko 70 kilometara od epicentra zasad nisu prijavili što se točno dogodilo uslijed podrhtavanja, no indijski mediji javljaju kao se osjetio podrhtavanje i u New Delhiju, no zasad nije poznato jesu li ova dva događaja povezana.

- Jako je treslo oko jednu minutu, ali ništa nije palo - prijavili su građani EMSC-u oko 75 km od epicentra.

- Dva puta me šokiralo. Prvi puta je bio blag i trajao je dvije do tri sekunde, a drugi je došao već nakon par sekundi i bio je jači. Podrhavanje se nastavilo oko 5-7 sekundi, možda i više - pisali su drugi.

