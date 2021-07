Smiljana Srnec podnijela ustavnu tužbu, tvrdi da nije imala pravično suđenje

Odvjetnik Smiljane Srnec, osuđene na 15 godina zatvora zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić, podnio je ustavnu tužbu protiv presude Vrhovnog suda i Županijskog suda u Varaždinu jer smatra da nije imala pravično suđenje. Odvjetnik Krešimir Golubić navodi da je sud odbacio 35 dokaznih prijedloga obrane bez valjanog razloga. U tužbi obrazlaže razloge zbog kojih smatra da je trebala biti oslobođena, poput traga DNK-a na čarapi i sijede vlasi koja nije istraživana, kao i odbijanja vještačenja je li Srnec mogla fizički sama sakriti sestrino tijelo u zamrzivač.

- Vrhovni sud je prema zakonu trebao ocijeniti žalbene razloge obrane, no to nije učinio nego samo sumarno prenio sadržaj prvostupanjske presude. Presude nisu uvažile temeljni zahtjev pravde u kaznenim stvarima da tužiteljstvo mora dokazati svoj slučaj izvan razumne sumnje i nisu u suglasnosti s jednim od fundamentalnih načela kaznenog prava, a to je in dubio pro reo. Kazneni postupak protiv moje stranke, uzet kao cjelina, konstituira povredu prava moje stranke na pravičan postupak, odnosno pošteno suđenje. Ako sud kao ključnu činjenicu zbog koje je osudio moju stranku utvrđuje da nitko drugi nije bio u kući osim žrtve i moje stranke, mora odgovoriti na pitanja tko je muškarac čiji DNA je pronađen na čarapama oko glave žrtve, čija je sijeda vlas na prstu žrtve te odakle tragovi majke ako sud kaže da ona nije boravila u kući. No, ni Vrhovni sud niti Županijski sud u Varaždinu ne daju odgovor na to pitanje - pojašnjava Golubić za Večernji list.

Sporno mu je i to što je sud obrani zabranio korištenje zakonite dokumentacije policije iz 2005.

- Iz ključnih dokaza, izjava koje su dali Martin Dominić, otac moje stranke, i Dražen Palfi, proizlazi da je Dražen Palfi posljednja osoba koja je vidjela žrtvu 2002. ili 2003. To su obojica izjavili prilikom prve izjave 2005. godine. Službena bilješka policije od 12. rujna 2005. glasi: “Martin Dominić daje policijskom službeniku sljedeće obavijesti: Zadnju informaciju o Jasmini dobio je prije dvije ili tri godine kad se sreo sa Draženom Palfijem koji ga je pitao za Jasminu i rekao mu da ju je vidio u Zagrebu i da su kratko razgovarali. Nakon toga više ništa nije čuo o Jasmini.” Te izjave bacaju sasvim drugo svjetlo na nametnutu priču o tome kako je moja stranka pet godina držala roditelje, obitelj i sumještane u zabludi. Vrhovni sud ignorira činjenicu da ta dokumentacija postoji u spisu, da ju je dostavio državni odvjetnik i da je sud u Varaždinu obrani odbio dokazni prijedlog čitanjem te dokumentacije - ističe Golubić koji tvrdi da je sud nerazmjerno ograničio obrani mogućnost da stvarno iznosi i dokazuje tvrdnje u prilog svom predmetu čime ju je, u suštini, doveo u neravnopravni položaj u odnosu na suprotnu stranu u postupku.

- Svatko prema Ustavu ima pravo na pravično suđenje temeljeno na dokazima koji su provedeni u postupku, a ne na predrasudama i neistinitim informacijama plasiranim javnosti. Svi trebamo biti jednaki pred zakonom - zaključuje Golubić.

