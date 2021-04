Donosimo detalje iz odluke Vrhovnog suda: Razrezao je vreću u škrinji i ugledao noge

Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 15 godina zatvora Smiljani Srnec (46), osuđenoj za ubojstvo tri godine mlađe sestre Jasmine Dominić. Donosimo neke od detalja iz odluke Vrhovnog suda.

Kći Smiljane Srnec i kćerin izvanbračni suprug odlučili su maknuti škrinju zbog visokog računa za struju, što je suprotno onome što je govorila Smiljana koja je tvrdila da su odluku o uklanjanju zamrzivača donijele ona i njezina majka. Kći i njezin izvanbračni suprug otvorili su škrinju razrezavši gumu između poklopca i škrinje, nakon čega su ispod poklopca stavili daščicu i ostavili tako preko noći. Idući dan nastavili su s pražnjenjem škrinje. Kćerin nevjenčani suprug je razrezao crnu vreću i ugledao noge i žensko spolovilo, o čemu je obavijestio nevjenčanu suprugu, a ona je to javila majci. Ozljede žrtve grupirane su na jednoj manjoj površini pa vještaci zaključuju da takve ozljede nastaju u jednom događaju, s jednim sredstvom i u jednom relativno brzom slijedu, te da ih nanosi jedan počinitelj.

Jasmina je bila u ležećem položaju, najvjerojatnije je spavala. Vezano uz vrijeme počinjenje zločina, sud je povjerovao navodima nekoliko svjedoka koji su rekli da su Jasminu posljednji put vidjeli u ljeto 2008. godine. Sud nije povjerovao iskazu kćeri koja je rekla da je mamu i tetu Jasminu vidjela kako joj stavljaju poklone za Svetog Nikolu u prosincu 2000. Tada je imala samo četiri godine. U škrinji su pronađene i vrećice sa smrznutim voćem na kojima je navedena 2008. godina, a i sudski i medicinski vještak je naveo mogućnost da je tijelo nalazi bilo od ljeta 2000. Vrhovni sud ističe da sve upućuje na osnovani zaključak da je tijelo žrtve stavljeno u škrinju, na njega položena smrznuta hrana, a nakon toga je poklopac škrinje zalijepljen. Škrinja se prestala koristiti, iako je ostala uključena do veljače 2019., kad je tijelo pronađeno, dakle gotovo punih 19 godina.

- Sve to zajedno upućuje na to da je optuženica htjela ostvariti stanje da nitko ne može jednostavno, bilo to slučajno ili iz znatiželje, otvoriti škrinju, te da se je na taj način dodatno nastojala prikriti kazneno djelo - navodi Vrhovni sud.

Od usmrćenja do stavljanja leša u škrinju moglo su proći tri do četiri sata jer je položaj tijela, koje je bilo neprirodno presavinuto, ukazivao da mrtvačka ukočenost prije stavljanja u škrinju još nije nastupila. Prema tome se osnovano utvrđuje da je žrtva ubijena u kući. Tijelo je omotano crnim plastičnim vrećama i navlakom popluna prije stavljanja u škrinju. Vrhovni sud ne prihvaća tezu da Smiljana zbog svog zdravstvenog stanja nije bila u fizičkoj mogućnosti sama staviti tijelo u škrinju. Zdravstveni problemi s kralježnicom pojavili su joj se tijekom 2018. i 2019. Žena prosječne fizičke konstitucije i težine može, navodi se, sama staviti u škrinju mrtvo tijelo žrtve teške oko 60 kilograma. Nadalje, Smiljana Srnec jedina je svo vrijeme tijekom 2000. boravila u kući. Njezin otac je kao tesar radio na terenu, a majka u Njemačkoj još od 1990., i kući je dolazila svaka tri do četiri mjeseca ili za praznike.

Sud se ne slaže sa Smiljaninom obranom da povremeno izbivanje roditelja iz kuće njih ne isključuje iz mogućnosti počinjenja kaznenog djela. Prema iskazima svjedoka, otac je imao poseban i bliži odnos upravo s pokojnom Jasminom, i mučilo ga je što mu se ne javlja, dok je majka, koja je tijekom 2005. prijavila nestanak kćeri, izjavila da joj je Smiljana rekla da je Jasmina u inozemstvu, i da je ona stalno s njom u kontaktu. Sud je otklonio tezu obrane da je otac optuženice bio nasilna osoba u obitelji, čime ga se posrednim putem pokušava dovesti u vezu s kaznenim djelom. No, u svojoj obrani Smiljani o tome ništa izrijekom nije govorila. Nije spomenula neki konkretni slučaj nasilnog ponašanja oca prema njoj ili pokojnoj sestri. To što je otac povremeno pio i činio prekršaje, nije dovoljno za zaključak da bi počinio ubojstvo. Sve to, kao i pronađeni trag otiska Smiljanine jagodice desnog palca na unutrašnjoj vreći koja se nalazila na glavi žrtve, izravno upućuje na nju kao počiniteljicu i upućuju na zatvoren krug činjenica i indicija, smatra Vrhovni sud.

Otegotna okolnost je to što je kazneno djelo počinila najvišim stupnjem krivnje, izravnom namjerom, a tijelo je cijelo vrijeme držala u škrinji u kući u kojoj je živjela, prikrivavši tako počinjeno djelo. Roditelje i rodbinu držala je 19 godina u zabludi o sudbine sestre, što kaznenom djelu, navodi Vrhovni sud, daje posebnu težinu i odiozan karakter.

- Osim toga, djelo je počinjeno u stanju pune ubrojivosti, što proizlazi iz provedenog psihijatrijskog vještačenja, dok se visok stupanj kriminalne količine u konkretnom slučaju također može promatrati kroz okolnost da su žrtvi nanesene smrtonosne ozljede glave u nekom odmarajućem položaju, što proizlazi iz provedenog sudskomedicinskog vještačenja, pri čemu skrivanje tijela žrtve u škrinji upućuje ina planiranje kaznenog djela – piše u odluci.

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"