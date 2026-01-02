Naši Portali
MOĆNA POZICIJA

Ovo je novi šef ureda Zelenskog

REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
02.01.2026.
u 15:25

Budanov (39)​ će zamijeniti dugogodišnjeg Zelenskijevog bliskog suradnika Andrija Jermaka, koji je odstupio s te dužnosti u studenom usred korupcijskog skandala

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u petak da je ponudio moćnu poziciju šefa svojeg ureda ravnatelju vojnoobavještajne službe Kirilu Budanovu.

Budanov (39)​ će zamijeniti dugogodišnjeg Zelenskijevog bliskog suradnika Andrija Jermaka, koji je odstupio s te dužnosti u studenom usred korupcijskog skandala koji je razbjesnio javnost zbog duboko ukorijenjene korupcije na visokoj razini dok se Ukrajina bori za opstanak.

Jermak, koji je također bio glavni ukrajinski pregovarač u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom SAD-a, nije bio proglašen sumnjivcem u istrazi korupcijske afere vrijedne 100 milijuna američkih dolara u energetskom sektoru. Budanov je vodio ukrajinsku vojno-obavještajnu službu HUR od kolovoza 2020. Imenovao ga je Zelenskij. Od ruske invazije 24. veljače 2022., sudjelovao je u razmjenama zarobljenika i bio je predsjednik tijela za koordinaciju tretmana ratnih zarobljenika.
Avatar IvanR
IvanR
15:52 02.01.2026.

Nadam se da će taj biti pametniji od ostalih a pogotovo Zelenog. Rezultat vidimo, nestajanje Ukrajine i ekonomski slom na račun EU koja isto propada.

