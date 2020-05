Slovenski ministar: Odnosi Slovenije i Hrvatske su resetirani

Dolazak novog slovenskog ministra vanjskih poslova Anžea Logara mogao bi dovesti do promjena, zadovoljni smo da je obostrani osjećaj da u našim odnosima postoji više prostora za brojne teme od značajnog interesa za naše dvije zemlje.

Granično pitanje je nezasluženo dominiralo u našim odnosima i bacalo sjenu na izvrsnu suradnju u brojnim drugim područjima, sada imamo prostora naći zajedničko rješenje na dobrobit obje države i građana, posebno onih uz granicu, poručili su iz MVEP-a nakon Logarovog intervjua za subotnje Delo u kojem je kazao da su odnosu dviju država na neki način "resetirani".

Logar je kazao kako, bez obzira na okolnosti, susjed je susjed i s njim treba imati dobre odnose i oni se trebaju temeljiti na poštovanju, na vladavini prava, ali i na određenoj "kemiji".

Logar, član Slovenske demokratske stranke (SDS) premijera Janše, rekao je da je vlada Mire Cerara podigla tužbu protiv Hrvatske zbog neimplementacije arbitražne presude i time podijelila slovensku politiku te izazvala napetosti s Hrvatskom.

- Cerar je to granično pitanje isticao na svim međunarodnim forumima i cijelo se to vrijeme oko pitanja arbitraže nismo pomaknuli ni korak naprijed - rekao je Logar te dodao da je to izazvalo napetosti u komunikaciji dviju država koje sadašnja vlada smiruje i neriješena pitanja želi riješiti tihom diplomacijom i boljom suradnjom.

Granično pitanje, rekao je, čekat će novu hrvatsku vladu.

Ministar Gordan Grlić Radman u stalnom je kontaktu sa slovenskim kolegom te razmjenjuju mišljenja o temama poput borbe protiv koronavirusa i drugih aktualnih EU tema, kažu iz MVEP-a.

- Slovenija je naš prvi susjed s kojim nas mnogo toga veže, puno je veći potencijal bilateralne suradnje nego što se to do sada koristilo.Vjerujemo da će doći i do bilateralnog susreta kako bi se izravnim razgovorima dao novi zamah našim odnosima - ističu sa Zrinjevca.