Slovenija uvodi obaveznu božićnicu: Evo koji iznos će dobiti svi zaposleni

Potpredsjednik slovenske vlade Matej Arčon najavio je da će isplata božićnice svim zaposlenima, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, biti obavezna ove godine i u svim budućim godinama. Visina obavezne božićnice po prijedlogu iznosi polovicu bruto minimalne plaće. Zaposlenici će tako ove godine na svoje račune primiti 639 eura, a taj iznos za tvrtke će biti neoporeziv i oslobođen plaćanja doprinosa. "Tvrtke koje imaju probleme s likvidnošću imat će mogućnost isplatiti ovaj zimski dodatak s odgodom, najkasnije do 31. ožujka 2026.", rekao je Arčon te dodao da je na isti način već regulirana isplata regresa, piše RTV. Kako bi se spriječili problemi u poslovanju tvrtki, vlada je za ovu godinu predvidjela posebnu iznimku. "Tvrtke koje neće moći izvršiti isplatu i imaju likvidnosne poteškoće moći će ove godine isplatiti samo jednu osminu minimalne plaće, što trenutno iznosi 160 eura", pojasnio je Arčon. Naglasio je da u tom slučaju tvrtka neće smjeti isplatiti dividende niti nagrade menadžmentu.

Poslodavci smatraju da mogućnost isplate smanjene božićnice predstavlja "odraz dobre volje", ali traže dodatno usklađivanje stavova te će se sutra sastati s premijerom Robertom Golobom. Glavni izvršni direktor Gospodarske komore Slovenije Mitja Gorenšček ocijenio je ovu iznimku za ovu godinu pozitivnim znakom. "Zadovoljni smo što dolaze s ovakvim prijedlozima, pozdravljamo ih, ali još nisu na razinama koje očekujemo", istaknuo je, dodajući da poslodavci i dalje žele da božićnica ostane dobrovoljna. Predsjednik Obrtničko-poduzetničke komore Blaž Cvar upozorio je da prijedlog izaziva više pitanja nego što nudi odgovora, posebno za obrtnike.

"Zabrinjava nas što za predložene iznimke nema pravne osnove. Jer ako isplata bude zakonski utvrđena kao pravo, onda znamo da kod prava nema iznimaka", rekao je. Najavio je da će velike poteškoće imati 20.500 poduzeća koja su lani poslovala s gubitkom. Sindikalci su nezadovoljni vladinim prijedlogom, koji omogućuje da tvrtke u poteškoćama ove godine zaposlenicima isplate samo 160 eura. Smatraju da bi iznos trebao biti jednak za sve, dok kao jedini kompromis prihvaćaju odgodu isplate do kraja ožujka. Predsjednik Konfederacije sindikata Pergam Jakob Počivavšek upozorio je da se radnici na ovaj način stavljaju u neravnopravan položaj.

Andrej Zorko iz Saveza slobodnih sindikata bio je još kritičniji, nazivajući iznos od 160 eura „apsolutno neprihvatljivim“. "Ne vidimo razloga zašto bi došlo do nekog dijeljenja, naime zaposlenici nemaju mogućnost utjecati na poslovanje poslodavca. Poslodavac, menadžment je taj koji donosi poslovne odluke. I ako donose loše, zašto bi radnici snosili posljedice?" upitao je. Zorko je također kritizirao odluku da se božićnica samo u prvoj godini ne uračunava u socijalne transfere, što bi moglo utjecati na dječje doplatke ili subvencije za vrtiće.

U javnom sektoru božićnica će se isplatiti u punom iznosu, a trošak za državni proračun procjenjuje se na 118 milijuna eura, dok se ukupni dugoročni gubitak javnih prihoda zbog poreznih olakšica procjenjuje na 372 milijuna eura. Vlada planira uputiti prijedlog zakona u parlamentarnu proceduru do kraja listopada. Zbog prijetnje referendumom o mirovinskoj reformi, u isti prijedlog zakona uključen je i zimski dodatak za umirovljenike, koji bi ove godine iznosio 150 eura.