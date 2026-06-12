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PRIVREMENI NADZOR

Slovenija povukla važan potez prema Hrvatskoj, oglasio se i Plenković: 'Pozdravljam ovu odluku'

Zagreb: Dolasci lidera EPP-a na zajedničku večeru nakon sastanka
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
12.06.2026.
u 15:04

Slovenska vlada u četvrtak je donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine

Premijer Andrej Plenković u petak je pozdravio odluku nove slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom. 

„Pozdravljamo odluku slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike u Schengenu. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju u rješavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti”, napisao je predsjednik Vlade na platformi X.  

Slovenska vlada u četvrtak je donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine. Kontrole na granici ubuduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje.

Još osam država članica schengenskog prostora i dalje ima  privremene kontrole na unutarnjim granicama – Austrija, Danska, Francuska, Italija, Nizozemska, Norveška, Njemačka i Švedska.
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Ključne riječi
slovenska granica Andrej Plenković Janez Janša

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