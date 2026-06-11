Putujete u Sloveniju? Od ponoći stiže velika promjena na granici s Hrvatskom

Slovenska policija povući će se u ponoć s graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj, u skladu s današnjom odlukom vlade o ukidanju privremenog nadzora na tim granicama, prenosi u četvrtak slovenska novinska agencija STA. Policajci će se vratiti u svoje matične postrojbe, izvijestio je vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja policije Danijel Lorbek, dok je ministar unutarnjih poslova Franci Matoz poručio da zbog toga sigurnost neće biti manja.

Slovenska vlada u četvrtak je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine. Kako je pojasnio Lorbek, policija će u ponoć napustiti granične prijelaze, ukloniti prometnu signalizaciju vezanu uz nadzor granice, omogućiti nesmetan prelazak državne granice te ukloniti svu pripadajuću opremu. Policajci će potom nastaviti rad u svojim matičnim postrojbama.

Kontrole na granici ubuduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Lorbek je istaknuo da će se povratkom policajaca u matične postrojbe osloboditi veći broj službenika za druge policijske zadaće, uključujući provedbu europskog Pakta o migracijama i azilu. Podsjetio je da taj pakt donosi dodatne procedure koje će sada moći biti pojačane. "Na taj ćemo način dodatno ojačati provedbu mjera, umjesto nadzora na graničnim prijelazima, gdje nismo bilježili posebne rezultate ni značajnije probleme", rekao je Lorbek, dodajući da je broj nezakonitih prelazaka granice ove godine porastao za više od 60 posto.

Ministar unutarnjih poslova Matoz ustvrdio je da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost, nego će je povećati. "Policija kontinuirano prati način zaštite granice s Mađarskom i Hrvatskom te će takvim pristupom osigurati veću učinkovitost policijskog rada na terenu", rekao je Matoz. Posebno je istaknuo nasumične kontrole temeljene na analizama rizika te provedbu kompenzacijskih mjera, prije svega na najvažnijim i sigurnosno najizloženijim tranzitnim pravcima.

"Takva je mjera, prema našoj procjeni, nužna i zbog toga što se broj migracija na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti ove godine drastično povećava", rekao je Matoz. Ocijenio je da će ciljano usmjereni novi pristup biti znatno učinkovitiji u sprječavanju nezakonitih prelazaka granice i drugih oblika kriminala nego dosadašnji sustav nadzora na graničnim prijelazima. Dodao je i da će ukidanje nadzora značajno olakšati protok putnika i prekogranični teretni promet na već sada vrlo opterećenim slovenskim cestama.