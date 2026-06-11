Franković uzvratio Hajdašu Dončiću i pozvao ga na sučeljavanje u Dubrovnik: 'Neće se odazvati jer nema hrabrosti i znanja'

Verbalni rat na hrvatskoj političkoj sceni, koji je započeo teškim riječima Sandre Benčić (Možemo!) i njezinim nazivanjem HDZ-ovaca „stokom“, dobio je novu epizodu. Nakon što je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić javno stao u obranu kolegice iz oporbe i optužio premijera Andreja Plenkovića za licemjerje i „glumu duševne boli“, uslijedio je žestok protuudar s juga. Saborski zastupnik HDZ-a i gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, oštro je reagirao na prozivke šefa SDP-a. U javnoj objavi Franković je secirao političku prošlost Hajdaša Dončića, nazvavši njegov politički životopis „katalogom štete nanesene ovoj državi i njezinim građanima“.

Franković je u svojem napadu podsjetio na nekoliko ključnih i kontroverznih izjava te poteza iz mandata Hajdaša Dončića dok je obnašao dužnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. „Ovo je čovjek koji je Dubrovnik, grad koji nosi UNESCO-vu zaštitu, grad koji je međunarodni simbol Hrvatske, nazvao kokošinjcem. Rekao je, pred kamerama, da nećemo graditi autocestu do svakog kokošinjca“, upozorio je Franković, naglašavajući kako se ne radi o interpretaciji, već o izravnom citatu bivšeg ministra.

Najveći naglasak Franković je stavio na povijesni projekt povezivanja hrvatskog juga – Pelješki most. Podsjetio je javnost da je upravo Hajdaš Dončić taj projekt svojedobno proglasio „iluzijom za budale“. „Most danas stoji. Most danas svakodnevno prelaze tisuće građana. Tu izjavu nije moguće povući, izbrisati niti reinterpretirati“, poručio je dubrovački gradonačelnik. Objavu Mate Frankovića prenosimo u cijelosti.

"Siniša Hajdaš Dončić pita za dušu. Podsjetimo ga na vlastitu. Siniša Hajdaš Dončić danas javno proziva i traži od drugih odgovornost, sram i duševnu bol. Čovjek koji je to napisao isti je čovjek čiji je politički životopis katalog štete nanesene ovoj državi i njezinim građanima. Stoga, za javni zapis, želim podsjetiti na činjenice.

Ovo je čovjek koji je Dubrovnik, grad koji nosi UNESCO-vu zaštitu, grad koji je međunarodni simbol Hrvatske, nazvao kokošinjcem. Rekao je, pred kamerama, da nećemo graditi autocestu do svakog kokošinjca. Ovo nije interpretacija. Ovo je izjava osobe, koja je tada bila ministar, o jednom od najvažnijih gradova Republike Hrvatske.

Ista ta osoba je u funkciji ministra protuzakonito dodijelila koncesiju Marini Gruž, čime je trajno oštećen i Grad Dubrovnik i državni proračun. Radi se o konkretnom, mjerljivom kaznenom djelu s posljedicama koje i danas postoje. Isti ta osoba, tijekom obnašanja dužnosti ministra, radila je na tome da upravljanje dubrovačkom lukom, strateškom imovinom od nacionalnog interesa, preuzme strani, francusko-turski konzorcij, umjesto da ostane u rukama građana kojima pripada. I na kraju, za povijest: Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je Pelješki most iluzija za budale. Most koji danas stoji. Most koji danas svakodnevno prelaze tisuće građana. Most koji je trajno promijenio život cijele regije. Tu izjavu nije moguće povući, izbrisati niti reinterpretirati. Ona postoji. Most također postoji.

Dok se gospodin Hajdaš Dončić prisjeća tuđih duševnih boli, pitam se dolazi li mu ikad na pamet da će netko jednoga dana početi postavljati pitanja o tome kako je organizirana najveća pljačka europskih sredstava u povijesti Europske unije prilikom gradnje Zračne luke Dubrovnik? Novac poreznih obveznika. Novac europskih građana. Nestao. A, odgovornosti zasad nigdje. Ovo je čovjek koji sada govori o duši i sramoti. Građani Hrvatske nisu zaboravili. I ne smiju zaboraviti jer upravo ovakvi politički profili, s ovakvim rezultatima i ovakvim izjavama, traže da im se ponovno da povjerenje i vlast.

Zbog svega navedenog javno pozivam Sinišu Hajdaša Dončića da dođe u Dubrovnik. Da se sučelimo jedan na jedan. Da razgovaramo o svim ovim temama: o koncesiji, o luci, o mostu, o europskim sredstvima, o svemu. Javno. Pred građanima. Bez zaštite stranačkih priopćenja. Već sada znam da se neće odazvati. Jer za to trebaju dvije stvari koje mu nedostaju: hrabrost i znanje. No poziv stoji. Ja ga čekam. Na kraju, jedna napomena o etiketi koja se provlači. Molim sve da prestanu Hajdaša Dončića i Benčić uspoređivati s klaunovima. Klaunovi su profesionalni zabavljači koji ulažu znanje, trud i umijeće kako bi uveselili publiku. Ova politička ekipa ne uspijeva uveseliti nikoga osim samih sebe", piše Franković.