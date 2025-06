Slovenac objavio račun iz kafića u Vodicama pa izazvao žestoku raspravu: 'Hrvati su malo tvrdoglavi, pa im treba dulje ...'

A turistička sezona kao i svake godine donosi niz rasprava oko cijena na našoj obali. Neki gosti iz susjedne Slovenije negoduju zbog cijena na Jadranu. Naime, jedan korisnik Reddita objavio je račun iz Vodica gdje je dva soka u kafiću platio gotovo 10 eura. "Kod susjeda, Vodice, ništa poseban kafić. Dva soka, 10 eura. Je li to normalno? I da, znam, narod će se uvijek masovno gurati u Hrvatsku. U redu, svakom svoje, ali 10 eura za dva soka?" napisao je. Rasprava oko toga je li preskupo u Hrvatskoj ne smiruje se.

"Nažalost, potrebno je na moru pregledati cjenik prije nego što se išta naruči, a ne očekivati da će cijene biti svugdje prihvatljive", "To je jednostavno legitimna prijevara", "Zategnite remen, možete u Grčku, Italiju ili Egipat", "Jednostavno prije narudžbe pogledajte cijene, jer nije cijela Hrvatska tako skupa", nizali su se komentari. Neki korisnici kazali su da su u centru Ljubljane iste cijene. "U Ljubljani je isti sok 3,5€", dodao je drugi korisnik. "Dečki, svi mi, Hrvati, Slovenci, Nijemci, Austrijanci, trebali bismo prestati piti i naručivati u tim barovima. To će zaustaviti te cijene i sniziti ih. Na kraju ćemo svi biti sretni", napisao je jedan. "Usput skočite preko granice u Trst po jeftiniju robu. Onda hladnjača i neko pivce unutra, pa je to to... Onda održavamo, dok im ne dođe do glave da su im cijene problem. Sada im ni Nijemci ne troše više kao nekad. Hoće oni, samo su Hrvati malo tvrdoglavi, pa im duže treba da shvate", kazao je jedan korisnik. "Ostaneš doma i još je povoljnije. Ali ne, za Slovenca je jedino more koje poznaje hrvatska obala... Dok Slovenci masovno budu hodočastili u Hrvatsku, bit će tako i pravo im je Slovencima koji ne mogu dalje od Istre ili Dalmacije", dodao je drugi. "Zamrzneš 2 boce vode, baciš u torbu s pivom, i bit će još u 19 sati prehladno za piće... Ali ne žalim se na Hrvate, dok mi ne naplaćuju plažu, to je vrlo jeftina destinacija", jedan je od komentara.

Foto: Reddit

A onda su se komentirali cjenici. "Takva je sada Hrvatska. Ponekad skrivaju cjenik tako što ga ne stavljaju na stol. Morate ih izričito zamoliti da vam ga daju ili će se od vas tražiti da skenirate QR kodove (što zahtijeva korištenje pametnog telefona i riskira predaju vaših osobnih podataka, ovisno o tome kako je QR kod dizajniran)", "Cjenici bi uvijek trebali biti na stolu u kafićima, bez gluposti s QR kodovima, bez potrebe da ih se izričito traži", stoji u jednom komentaru.

U raspravu su se uključili i Hrvati. "Iz Hrvatske sam. Vidim to u stvarnosti. Kažem ti da to što govoriš jednostavno nije istina", "Ali ne razumijem zašto svake godine vi Slovenci kukate da je na hrvatskom moru preskupo, bla bla... (naravno da je preskupo, slažem se)", "A što je s cijenama na Bledu, u Postojnskoj jami, centru Ljubljane? Zašto se o tome ništa ne govori?", "Još jednom moram reći da su cijene na hrvatskoj obali bizarne i da su Hrvati vrlo pohlepni (izvor: ja sam Hrvat), ali mi se čini da niste svjesni da je i kod vas jako skupo. I ne samo kad je sezona", neki su od komentara kojih je poprilično puno.

Kako god bilo, sezona se tek zahuktava, a o cijenama ćemo, kao i proteklih godina puno raspravljati.