FOTO 'Slomljeno srce': Vukovar dobio prvi spomenik djeci ubijenoj u Domovinskom ratu

U vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje jučer je otkriven spomenik „Slomljeno srce“ u spomen na 34-ero djece ubijenih tijekom 1991. i 1992. godine na području Vukovara i okolice. - Ovo je spomenik za svu djecu koja su poginula tijekom rata i to ne samo u Vukovaru nego i u cijeloj Hrvatskoj. U Vukovaru i okolici imamo 34-ero poginule djece tijekom 1991 i 1992 godine od kojih neka još uvijek nemaju svoje grobno mjesto – rekla je Rozika Fisher koja je jedna od inicijatorica podizanja ovog spomen obilježja.

Fisher je i majka malene Martine koja je imala samo četiri godine kada je u ožujku 1992. godine ubijena u Borovu selu. Kazala je i kako je spomenik podignut u spomen na svu djecu, bez obzira na vjeru i naciju, te da je on na neki način simbol za sve. Ukazala je i na sve ovo što se danas događa u svijetu rekavši da sve to dovodi do patnje, plača i slomljenih srca.

'Slomljeno srce': Vukovar dobio prvi spomenik djeci ubijenoj u Domovinskom ratu

Izgradnju spomen obilježja u cijelosti je financirala HNK Rijeka čiji je predsjednik Damir Mišković rekao kako je ovom kluba iznimna čast što je uspjela pomoći i napraviti nešto što je trebalo biti davno napravljeno. - Iako smo geografski daleko Rijeka i Vukovar su od davnih dana povezani, a ta povezanost je dodatno ojačana tijekom Domovinskog rata. Rijeka živi za Vukovar, a Vukovar za Rijeku. HNK Rijeka kao klub je iznimno ponosan što je mogao pomoći u jednom ovakvom projektu – rekao je Mišković najavljujući kako će taj klub financirati i izgradnju muzeja Blagi Zadri na Trpinjskoj cesti.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček kazao je kako Vukovar ima puno spomenika, poput ubijenima na Ovčari, spomenik nestalima, popis 2717 ubijenih tijekom agresije na Vukovar ali i da do sada nije imao spomenik najmlađima. - Djeca su najranjivija skupina društva. Spomenik podižemo na ovom mjestu gdje s jedne strane, nažalost, imamo spomenik za poginulu i ubijenu djecu, a na svega par metara je Dječji vrtić gdje djeca odrastaju i gdje se rađa nova budućnost Vukovara. Ponosni smo na svoju prošlost i nikad je nećemo zaboraviti ali smo isto tako okrenuti i prema budućnosti – rekao je Pavliček.

Spomenik su otkrili Rozika Fisher, Stjepan Kovačević, Damir Mišković i Marijan Pavliček. Idejno rješenje spomenika napravio je Nenad Barinić.