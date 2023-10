'Slobodan Praljak nije odgovoran za rušenje Starog mosta u Mostaru'

Supruga generala Slobodana Praljka reagirala je na životni intervju objavljen 1. listopada 2023. godine u Večernjem listu s bivšom ministricom vanjskih poslova Vesnom Pusić. Reagirala je na pitanje iz intervjua “Što je utjecalo na vas da se ponovno vratite politici” u kojemu je Vesna Pusić, među ostalim, u svom odgovoru kazala i: “Bila sam u Mostaru i stajala na visećem mostu koji je privremeno zamijenio Stari most koji je srušen od HVO-a i Slobodana Praljka i razmišljala o tome kako je taj barbarluk, a neki način, napravljen i u moje ime.”

Tvrdnja je netočna i činjenično neutemeljena, stoji u demantiju.

“Presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Prlić et al u paragrafu 1582. III toma presude utvrđuje da je Stari most u vrijeme napada predstavljao vojni cilj. Netočna je tvrdnja da se radi o ‘barbarluku’, već se radi o opravdanom vojnom cilju. Slobodan Praljak zapovjednik Glavnog stožera HVO-a bio je do 9. studenog 1993. godine. Dana 9. 11. 1993. Slobodan Praljak bio je u Republici Hrvatskoj. U III tomu presude Prlić i ostali u paragrafu 1581 kao i u paragrafu 666 IV toma presude, vijeće je utvrdilo čijom zapovjedi je naređen napad na istočni Mostar u tijeku kojeg je 9. 11.1993. srušen Stari most, a to nije bio Slobodan Praljak.

Bilo je za očekivati da uvažena akademski obrazovana građanka, uz to i političarka, provjeri utemeljenost svojih razmišljanja ako ne prije, a ono barem nakon što su pred sudom izvedeni dokazi i nakon što je presuda objavljena, kojom je utvrđena činjenica da Slobodan Praljak nije odgovoran za rušenje Starog mosta, a da rušenje nije bio ‘barbarski’ čin”, stoji u tekstu ispravka navoda iz intervjua koji je potpisala Kaćuša Praljak.

