'Škoro još nije formalno predsjednički kandidat pa je u istoj poziciji kao i Thompson'

Trebaju li se javnim novcem financirati koncerti koji su u neku ruku dio predsjedničke kampanje, pitanje je koje je pokrenulo rasprave nakon što je HDZ-ov načelnik Rugvice Mato Čičak otkazao nastup Miroslava Škore za Dan općine.

– Škoro je nakon načelnog dogovora s općinom od pjevača i glazbenika postao političar i objavio svoju kandidaturu za predsjednika. Općina nijednom političaru dosad nije plaćala javni nastup pa neće ni Škori, dok je kao zabavljač više nego dobrodošao – poručio je Čičak.

Predizborni skupovi

U nedjelju će pak Škoro zapjevati za Dan općine Nova Kapela kod Broda. Koncert je, ističe načelnik Ivan Šmit, dogovoren još u prosincu, prije no što je glazbenik najavio svoju utrku za Pantovčak.

– On je u našem eko-etno selu Stara Kapela prije šest godina snimao spot za pjesmu “Zašto lažu nam u lice”, a i ovaj kraj izrazito voli tamburašku glazbu. U razgovoru s njegovim menadžerom, ali i načelnicima općina u kojima je nastupio jasno sam dobio do znanja da on te koncerte ne koristi u političke svrhe, već su identični kao i prije kandidature – rezimira Šmit. Ulaz je na koncert za mještane besplatan, no općinsku će blagajnu “olakšati” za 30.000 kuna.

– Član sam HSS-a, koji će na izborima podržati Zorana Milanovića, ali svejedno na taj koncert ne gledam kao na politički skup, nego kao na praznik tamburaške glazbe. Mještani se uistinu vesele – poručuje Šmit.

S njim se nikako ne bi složio Ivan Anušić, osječko-baranjski župan, koji bi, kako se nagađa, mogao voditi kampanju Kolinde Grabar-Kitarović.

– Škorina koncertna turneja po gradovima i općinama nije besplatna, nego se ne naplaćuju ulaznice. Produkcijske troškove plaćaju gradovi i općine pa ne možemo govoriti da gradonačelnici i načelnici odbijaju besplatne koncerte – kaže Anušić. Škoro je, po njemu, isticanjem kandidature postao predsjednički kandidat.

– I ovo čemu sad svjedočimo nije službena kampanja, ali nitko ne može reći da uopće nije kampanja, pogotovo kad znamo da je s pozornice u Trilju slao političke poruke. Početkom godine dogovorio je niz koncerata i nakon toga istaknuo kandidaturu. Vjerujem da se gradonačelnici i načelnici osjećaju prevareno i razumijem ih da ne žele novcem svojih sugrađana i sumještana financirati njegove koncertno-predizborne skupove – zaključuje Anušić.

Čovjek radi svoj posao

– Čovjek je pjevač, kako ćete to odvojiti? To vam je isto kao i pitanje da li netko tko je na funkciji koristi tu funkciju da bi se promovirao. Ili, treba li liječnik prestati liječiti u kampanji jer se financira novcem svih nas? – povlači paralelu politički analitičar Tihomir Cipek. Ističe kako se javni novac treba trošiti za javno dobro, ali i da kandidati “koji su stjecajem okolnosti pjevači” trebaju nastupati pod istim uvjetima kao i svi ostali.

I analitičar Žarko Puhovski naglašava kako je Škoro profesionalni pjevač pa “ne vidi zašto bi svako njegovo pjevanje bilo kampanja”.

– On obavlja svoj posao i čini mi se da tu dolazi do izražaja sve jači strah koji HDZ ima od toga da značajnije gubi desnicu. Ne vidim po čemu Škoro ne bi smio za taj novac širiti političku propagandu, a Thompson smije. Škoro još nije formalno predsjednički kandidat pa je, formalno, u istoj poziciji kao i Thompson – stava je Puhovski.

VIDEO Miroslav Škoro u Sinju