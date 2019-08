Škoru neće Imotski, pjevat će u Zmijavcima

Opstruiraju li HDZ-ovi gradonačelnici i načelnici općina koncerte Miroslava Škore, pitanje je na koje smo danas pokušali dobiti odgovor, nakon što je Novi list objavio kako su ovom pjevaču, ujedno i predsjedničkom kandidatu, otkazani koncerti u gradovima Imotskom i Našicama te u općinama Rugvica i Gradin. Iz HDZ-ove središnjice, očekivano, odgovaraju kako nema govora o bilo kakvoj organiziranoj opstrukciji.

– Riječ je o najobičnijem podmetanju i manipulaciji – tvrdi izvor blizak vodstvu HDZ-a i dodaje da je laž i tvrdnja Škorina menadžmenta da pjevač skupove ne koristi za političku promociju. Da to nije točno, kažu u HDZ-u, pokazuje snimka njegova koncerta u Tomislavgradu, na kojem ljude otvoreno poziva da glasaju za njega.

Kombinacija svirke i politike

U Škorinu menadžmentu kažu, pak, kako ni sami ne mogu govoriti o političkoj opstrukciji kada je riječ o Našicama, Rugvici i Gradinu.

– U Našicama je Turistička zajednica zaključila da ne može zatvoriti financijsku konstrukciju, odnosno da nema dovoljno novca za najam dvorane i drugo. O tome su nas pristojno i na vrijeme obavijestili, a takve se situacije događaju i tim ljudima ništa ne zamjeramo – kazali su nam u Škorinu menadžmentu.

No stvari su potpuno drukčije kada je riječ o otkazivanju koncerta u Imotskom. Škoro je u tom gradu trebao nastupiti potpuno besplatno, što ne bi bio prvi koncert koji je ovaj pjevač poklonio gradu i Imotskoj krajini, no gradonačelnik Ivan Budalić sada je takav poklon otklonio. Do Budalića danas nismo uspjeli doći, no na službenim stranicama Grada Imotskog osvanuo je demanti u kojem gradonačelnik kaže da su tvrdnje o otkazivanju koncerta iz političkih razloga dezinformacija te da sa Škorom uopće nije bilo kontakata u vezi s organizacijom koncerta za Dan Grada.

– Jedini kontakt Grada s Miroslavom Škorom bio je prošle godine kad je nastupio u povodu dolaska vatrenih u Imotski. Miroslav Škoro je dobrodošao u naš i svoj grad, ali od njegovog tima očekujemo da to najavi unaprijed i na vrijeme te da poštuje proceduru. Na kraju, kako će tko kombinirati svoje umjetničke gaže i političke ambicije, stvar je osobne savjesti. Grad Imotski u to se nije miješao i neće se miješati - poručio je Budalić.

Dan poslije Vatre

Iz Škorina tima, međutim, iznose posve drugu priču.

– Mi smo davno dogovorili nastup u Imotskom 1. kolovoza, dan uoči Dana Grada. Zamišljeno je da bi Škoro s bendom nastupio na pozornici na kojoj je dan kasnije koncert održala grupa Vatra, a sve skupa Grad ne bi koštalo ni lipe. Međutim prije mjesec do mjesec i pol koncert je naprasno otkazan bez obrazloženja – tvrde nam u pjevačevu menadžmentu. Kažu da o tome nisu htjeli javno govoriti, ali kako je Imotski mala sredina, priča se proširila pa im je HVIDR-a ponudila da 12. kolovoza nastupe u Zmijavcima. U toj će u toj općini, kažu, zato održati koncert kao poklon Imotskoj krajini.