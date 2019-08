Načelnik Rugvice: 'Škoro je političar, a općina političarima ne plaća nastupe'

Saborski zastupnik HDZ-a i načelnik općine Rugvica Mato Čičak u četvrtak je potvrdio da je glazbenik Miroslav Škoro imao usmeni dogovor s tom općinom za koncert, ali da je to bilo prije nego što je postao političar i predsjednički kandidat, a općina, kako je kazao, političarima ne plaća javne nastupe.

"Škoro je nakon načelnog dogovora sa mnom i općinom od pjevača i glazbenika postao političar i objavio svoju kandidaturu za hrvatskog predsjednika. Općina Rugvica niti jednom političaru dosad nije plaćala javni nastup pa tako neće ni Škori. Kao zabavljač je i dalje više nego dobrodošao", rekao je Čičak za Hinu odbacujući tvrdnje da je riječ o zabrani koncerta.

Čičak je potvrdio kako je Miroslav Škoro usmeno dogovorio koncert na Dan općine Rugvica za što mu je općina trebala platiti 45.000 kuna.

"Ako se netko odluči baviti ovime čime se mi bavimo, mislim da nije u redu da mu se iz proračuna općina i gradova za to još plaća da bi imao svoj politički nastup", ocijenio je Čičak te poručio da je stvar osobne savjesti kako će kombinirati umjetničke gaže i političke ambicije. "A općina Rugvica u to se neće miješati", dodao je.

Mijić: Kampanja nije počela, ne vidim zašto Škoro ne bi nastupao na koncertima

"Škoro je glazbenik i cijeli će život ostati glazbenik, on se ne može promijeniti preko noći. On je najavio svoju kandidaturu, ali službena kampanja nije počela. Ne vidimo zašto bi mu se na bilo koji način nijekalo njegovo ustavno pravo na rad samim time što je objavio svoju kandidaturu za neke izbore koji su za pola godine. Ne znači da on sada ne bi trebao nastupati", rekao je za Hinu savjetnik u predsjedničkoj kampanji Miroslava Škore Mate Mijić.

Dodao je i da ljudi iz benda i produkcije koji rade sa Škorom žive od tih nastupa te ustvrdio da se koncerti ne koriste u svrhu predizborne promidžbe niti se u ovoj fazi šalju političke poruke s njih.

VIDEO Miroslav Škoro u Sinju

Na pitanje nije li svaki Škorin javni nastup sada politički nastup s obzirom na to da je ušao u predsjedničku utrku, odgovorio je da se samim time što ste se on negdje pojavi, kao što se pojavio i prije, ništa ne mijenja ako ne iznosi programske smjernice, ne objavljuje bilo kakve političke poruke i ne poziva ljude da glasaju za njega.

"On je po tome doista jedinstven kandidat. To što je glazbenik i po tome nacionalno prepoznatljiv, čini ga jedinstvenim, ali kampanja još nije ni počela. Ne šalje političke poruke na koncertima, tako da je ta promjena percepcije doista potpuno neopravdana", ocijenio je Mijić.

Škoro je ostao bez ljetnih koncerata u Imotskom i Našicama te u Rugvici i Gradini.

Zamoljen da komentira činjenicu da Škori upravo HDZ-ovi gradonačelnici zabranjuju koncerte, uzvratio je da je riječ o rijetkim slučajevima jer, kazao je, "puno više HDZ-ovih načelnika i gradonačelnika svakodnevno izražava potporu Škori".

Rekao je da ne mogu znati, ali i da se ne zamaraju je li riječ o tome da se ti načelnici i gradonačelnici pokušavaju "umiliti" vodstvu svoje stranke otkazom koncerata ili je to direktiva s vrha.

"Neovisno o kojemu se scenariju radi, naša poruka je ista - ne mogu nas zaustaviti i Škoro će doći u sve krajeve Hrvatske i provoditi vrijeme sa svojim narodom u nekom drugom aranžmanu", poručio je Mijić.