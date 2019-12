'Škoro je dobio kućicu, ja čekam svoj dio Holdinga'

Unatoč tome što je tijekom predizborne kampanje svakodnevno, nizom originalnih i pomno smišljenih performansa, jureći po cijelom Zagrebu širio svoju politički poruku “Korupcija svima”, predsjednički kandidat Dario Juričan, koji se svim svojim žarom želi zvati Milan Bandić, nakon objave rezultata prvog izbornog kruga ne osjeća umor. Postao je najveće iznenađenje izbora osvojivši čak 4,61% glasova birača. Odnosno, gotovo 88 tisuća ljudi u cijeloj zemlji upravo je njemu povjerilo svoj glas nagradivši ga time za sve ono što je radio, kao i za način kako je to radio.

Ma, kakav umor!

– Pa kako onda biti umoran?! Nema umora i nema odustajanja. Postao sam peta politička sila u zemlji i sad polažem pravo na podjelu plijena, a taj je plijen Zagrebački holding. Čekam da naplatim plijen. I to je jedino što me zanima. Plijen se sad dijeli i želim biti za stolom gdje se to događa. Zagrebački holding vratit ću onda u stare dane kada je tamo bio Kikaš. Sad tamo nema dovoljno korupcije, treba je biti puno više – kazao nam je Juričan koji sebe naziva i proglašava “nemoralnim pobjednikom predsjedničkih izbora”. Pritom nas je i zanimalo je li ga jučer nazvao tko od predsjedničkih kandidata ili kandidatkinja, čisto da mu čestita na rezultatu ili da ga pozove na razgovor.

– Ne, nitko me nije zvao niti pozvao. Još uvijek čekam te pozive i eventualne čestitke, kao i ponude predsjedničkih kandidata i kandidatkinja. A dok svojim biračima preporučujem da u drugom izbornom krugu na izborni listić nadopišu broj 3 i ime Milan Bandić, te taj broj 3 i zaokruže, ja ću u drugom krugu glasati za onoga tko će mi prije uručiti Holding u ruke – ostaje Juričan dosljedan sebi i svom koruptivnom stilu.

A koliko je fokusiran, da ne kažemo fiksiran, na Zagrebački holding dokazuje i njegov odgovor na pitanje ima li, i kakvi su mu, planovi za iduće parlamentarne i lokalne izbore.

– Bespredmetna je priča o idućim izborima kada još uvijek nismo podijelili plijen nakon predsjedničkih izbora. A ja očekujem dvije stvari. Prvo, dobio sam 88 tisuća glasova u cijeloj Hrvatskoj i 30 tisuća glasova u Zagrebu gdje sam četvrta politička sila. Ispred mene su samo HDZ, SDP i Miroslav Škoro. HDZ i SDP su si u Zagrebu već podijelili što su trebali podijeliti. Škoro je dobio kućicu na adventu, a meni ostaje Zagrebački holding. I stoga čekam da mi se on konačno preda u ruke. Drugo, voljom birača pobijedio sam u Rumunjskoj i zato tamo želim veleposlaničko mjesto da uhljebim kriminalca Sinišu Labrovića – rezolutan je Juričan koji s nestrpljenjem iščekuje uhljebljivanje svojih ljudi gdje god stigne.

Nova akcija

I dok čeka poziv za stol i podjelu “masnog” plijena, još jednom ističe svoj neutaživi žar prema promjeni imena u Milan Bandić te se obvezuje: “Kada ja budem Milan Bandić, to će biti moje ime do kraja života.” Istodobno priprema novu akciju pod nazivom “Meet the Zagreb’s finest”.

– Radit ću džambo-plakate po Zagrebu. Kako Hrvatska 1. siječnja počinje presjedati Vijećem EU, želim svima u EU dati do znanja tko vlada Zagrebom. A to su Bandić, Plenković te Bandićev vozač i njegov mesar. Oni drmaju Zagrebom i drže u šaci cijelu državu – neumoran je i nezaustavljiv Dario Juričan.