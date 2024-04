Najavljeno novo poskupljenje mnogima omiljenog napitka: 'Ako ste pili tri, u budućnosti ćete dvije'

Cijena sirove kave na najvećim je razinama u posljednjih nekoliko godinama zbog lošijeg uroda i poremećaja opskrbnih lanaca. Uz to, zalihe u Europi nikad nisu bile manje. Sve to odrazit će se na cijene kave u kafićima. Vodeći svjetski proizvođači, kako navodi RTL Danas, dva puta ove godine podigli su cijenu kave, a značajnije povećanje najavljuju i za treći kvartal.

"Utjecaj smanjenja svjetskih zaliha na sirovu kavu će definitivno utjecati na cijenu koja će se povećati trostruko, četverostruko ili peterostruko. Dakle, onda neće biti duplo skuplja, nego će to biti iznosi veći tri do četiri puta", kazao je za Robert Pudić, ugostitelj i vlasnik pržionice kave. On, naime, kaže kako glavni razlog poskupljenja leži u klimatskim promjenama.

"Mogućnost konzumiranja kave će se smanjiti, npr. ako ste pili tri kave, u budućnosti ćete piti dvije. Nije stvar da će kava samo poskupjeti, nego je neće ni biti. To je jedna velika promjena koja se očekuje do 2030. ili 2040. godine", predviđa.

Stjepan Roglić, potpredsjednik Nadzornog odbora Orbico grupe, ističe: "U ovoj godini već smo imali u svakom kvartalu značajno povećanje cijena u visokim jednoznamenkastim iznosima, a u trećem kvartalu očekujemo još jedno značajno dvoznamenkasto poskupljenje. Neminovno će se taj porast cijena održavati i na cijene u trgovinama i kafićima".

Ivana Tavra, direktorica Korporativnih komunikacija Francka, rekla je za RTL Danas kako se proizvođači kave posljednjih nekoliko godina suočavaju sa zahtjevnim tržišnim okolnostima. Kazala je kako je Franck smanjivao profitne marže što se odrazilo i na pad njihove profitabilnosti.

"Makroekonomski scenarij za cjelokupnu industriju kave bio je izuzetno kompleksan zbog oštrog porasta troškova sirovina, pri čemu su cijene, posebno za sirovu kavu, dosegle rekordne razine. Unatoč tome, odlučili smo ograničiti povećanje cijena naših proizvoda kako bismo zaštitili potrošače, zadržavajući volumene, ali žrtvujući našu profitabilnost", rekla je te dodala: "S obzirom na novi dramatičan rast cijena sirove kave, ponovno podsjećamo na nužnost smanjenja poreznog opterećenja kave, koje je u Hrvatskoj veće i do 30 posto u odnosu na susjedne zemlje".

"Zaštita potrošača od drastičnog poskupljenja mnogima najdražeg napitka više je nego dobar razlog da država reagira i ranije ispravljajući ovu poreznu nepravdu", ustvrdila je Tavra.