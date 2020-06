Skoko: Srednji prst predsjednice je slatka osveta Škori, Macan: Grdović i Kerum su tu da naprave nered

Politički analitičari Božo Skoko i Krešimir Macan gostovali su u TV studiju Večernjeg lista. Tema razgovora bila je trenutna situacija s pandemijom koronavirusa i koliko može utjecati na parlamentarne izbore.

Raste broj oboljelih od korone. Andrej Plenković temeljio je kampanju većinom na ratu protiv korone. Može li mu to naškoditi?

Skoko: Ne bih radio bauk od tog nazovimo produženog vala koronavirusa, jer samim tim što smo otvorili granice mislim da smo očekivali novi broj zaraženih. Mislim da su naše službe spremne za to i da ne bi trebalo raditi nekim većim problemom. Ovdje vidim dva moguća utjecaja na izbore. Samim time ako bi se nastavio taj tempo i došlo do većeg broja oboljelih onda bi vjerojatno birači u nekom svom strahu u nekom manjem broju izlazili na birališta. Pogotovo stariji birači i to bi naštetilo dvjema najvećim strankama, a to su HDZ i SDP koje imaju tradicionalno biračko tijelo. To bi s te strane moglo utjecati.

S druge strane, ne kaže se bez veze na muci se poznaju hajduci. Ako bi se pokazalo učinkovitost mjera, to bi onda u neku ruku vratilo povjerenje u sustav, na čemu može poentirati HDZ. Ne bih tome davao previše pažnje jer je Vlada već dobila neke zasluge za sve to stupe i eventualni propusti vratili bi se kao boomerang. Inače, ne očekujem da bi ovo moglo previše utjecati na to.

Macan: Ja se s tim slažem. Ovo je sve bilo planirano. Nismo mi rekli da smo pobijedili virus. Nismo mi rekli da smo korona-free, mi se samo ponašamo kao da smo korona-free i to malo previše. Političare kritiziraju danas da se ne drže mjera, a kad smo ih mi prije nekoliko tjedana kritizirali onda su se malo držali mjera. Ali kad se od običnih ljudi nitko ne drži mjera, zašto bi...Svi bi trebali držati mjere.

Je li se naglo popustilo s tim mjerama?

Macan: Nije. Jednostavno su kad nas brojke bile predobre. Njemačka dnevno ima 50 zaraženih na 100 tisuća ljudi, to bi značilo da je u Njemačkoj 300 zaraženih dnevno i mi bi s tim morali živjeti. Ovo u odnosu na to je ništa.

Šalju se kontradiktorne poruke. Pozivaju se turisti, a ministar Božinović govori Hrvatima 'nemojte nikud ići'.

Macan: On je precizirao 'nemojte ići u Srbiju, BiH i Crnu Goru'. Zato što su tamo žarišta, a naši dođu tamo idem vidjeti ljudi.

Skoko: Opasnost je svima nama ako dođe do s jedne strane do popuštanja mjera, s druge strane masovnog dolaska turista i ako se svi ne budemo pridržavali mjera. S druge strane, logično je da moramo biti fleksibilni prema ovoj turističkoj sezoni, inače ćemo doživjeti gospodarski kolaps. Ljudi su budimo svjesni od korone, budimo toga svjesni.

Macan Mi smo imali predobre brojke. Mi smo jedna zemlja koja ima sezonu. Vidio sam da granični prijelazi u Istri imaju pad od 60 posto, no 40 posto prošlogodišnjih turista ulazi i donijet će oporavak koji treba. Netko će možda donijeti koronu. Bitno je da se s ovim povratkom ne budemo trebalo je drugačije. Svi su poslije bitke pametniji, no eto što će te sad. Sad treba pametno raditi. Mjere se neće moći vratiti zbog ekonomije.

Postoji li opasnost za vladajuće?

Skoko: Jedino što bi mogla biti opasnost za vladajuće jest da ljudi budu kratkoročnog pamćenja i zaborave koliko smo bili dobri u borbi protiv koronavirusa i koliko je brzo Vlada pomogla gospodarstvu.

Macan: Mi imamo drugi problem. Mi ne privlačimo strance koji bi mogli doći u Hrvatsku jer je Hrvatska sigurna i onda će ti se dogoditi da veći negativni efekt bude kod onih koji iznajmljuju jer će reći Vlada nije učinila dovoljno da privuče goste, no što je Vlada mogla učiniti. HDZ ima tezu 'ajmo pokazati tko je dobar lider'. Ako to odrade dobro, onda su na poziciji. Ako ne, onda da sve zeznu.

Skoko: Vidjeli smo vizuale u vanjskom oglašavanju HDZ-a. Jedan od slogana čini mi se je 'lideri se poznaju u krizi' gdje HDZ-e nastoji poentirati i time privlači su usporedbu s Plenkovićem i Bernardićem.

Macan: Njima je to prilika.

Skoko: Sve je stvar percepcije. Bernardić se do sada nije imao priliku pokazati, s druge strane ako uzmemo tu vanjsku percepciju da li biste ga vidjeli, percepcija je protiv njega.

Macan: Oni taj dojam odgađaju jer odgađaju sučeljavanja. I mislim da on sazrijeva kroz te nastupe.

On je odbio doći na HRT.

Macan: Da, on je odbio doći na HRT. A kad je tamo odbio, drugi nisu ni nudili.

Skoko: Po meni je to bio mudar potez njegova stožera. On nije htio na početku kampanje personalizirati je Plenković ili on. Izbjegao je to, no to neće moći izbjegavati cijelo vrijeme. Što se tiče sučeljavanja gdje će biti svi, to će biti razvodnjena sučeljavanja koja neće donijeti efekt i on će se tu moći sakrivati iza svih drugih.

Što drugi val može značiti za post-izborne kombinacije?

Macan: Ako se dođe do neke situacije koju ne očekujemo, tad bi se mogla dogoditi Vlada nacionalnog jedinstva.

Skoko: Ako bi došlo do eskalacije krize, možda ne bi ni imali ponovljene izbore to bi već ubrzalo pregovore ako treba ići na Vladu nacionalnog jedinstva. Jer tko bi se igrao s ponovljenim izborima, bi samo mogao izgubiti.

Kako bi izgledala Vlada nacionalnog jedinstva?

Macan: Ne treba o tome puno razglabati do je na dugom štapu. To je malo vjerojatno. To bi više štetilo SDP-u.

Skoko: SDP može biti potencijalni pobjednik, ali kad vidimo koalicijski potencijal onda bi bilo teže SDP-u složiti koaliciju. Prema tome, ako pogledamo njihovu Restart koaliciju i njihove prirodne satelite zeleno-lijevu koaliciju. Eventualno bi mogli ići prema Mostu ili Škori. Znamo da je to neizvjesno.

Macan: A treba vidjeti što će biti sa Strankom s imenom i prezimenom. Jer ako oni osvoje nekoliko mandata to će se vratiti Restart koaliciji...Relativni pobjednik je onaj koji donese 76 potpisa.

Skoko: No, to može biti psihološka prednost koja će donijeti probleme Andreju Plenkoviću i nositeljima lista u HDZ-u. Može se reći 'eto niste relativni pobjednik' i to može biti otegnuta okolnost za unutarstranačke pobjede. Ali onaj koji ima bolju pregovaračku moć. Vratio bih se na strategiju SDP-a. Nismo primijetili da on previše napada Možemo ili Stranku s imenom i prezimenom, to je dosta meko iako mu oni ulaze u birački trbuh. To je zato što se on nada koaliciji s njima.

Tomašević je rekao u ovom studiju da bi podržao manjinsku vladu i da je to najizglednije.

Skoko: On to sigurno očekuje. Nije da može koalirati s HDZ-om.

Fokus i Pametno isto naginju lijevo. Marijana Puljak je rekla kako neće s HDZ-om.

Macan: To je upravo bio razlog razlaza s Hrebakom jer je on kalkulirao s HDZ-om i na kraju je otišao s HDZ-om.

Skoko: Te male opcije polako, ali sigurno kupe glasove SDP-a.

Macan: Oni dobivaju to, ali i ono što je SDP davno izgubio. SDP kakav je dođe do nekog zasićenja jer dok ne promijenite nešto ne možete vratiti ljude koji su razočarani koji su otišli Živom zidu ili čak i Mostu s ljevice. SDP se nije toliko promijenio da bi mogao sakupiti 30-35 posto. Najbolji primjer je 8. izborna jedinica. Iako SDP sad može pomesti jer je došao s IDS-om, ako mu svi gricnu tri-četiri posto...tamo Rijeka vrije zbog nezadovoljstva SDP-om.

Katarina Peović ima jaku lijevu retoriku.

Macan: Moju ušteđevinu neće dobiti. Pucala si je u nogu s tim.

Skoko: S ovom izjavom Peović i Radnička fronta primarno su naškodili Možemo opciji, ali i cijeloj koaliciji. Jer tamo su ljudi koji imaju programe i iskazali su se kao borci protiv korupcije i ljudi ih žele nagraditi za to i sad imate jednog od partnera koji priča nebuloze izvan vremena i prostora. Naravno, to djeluje gore nego komunistička represija.

Macan: Ne postoji sinergička energija. Njima malima je bitno da ih komentiraju jer njima je bitno da se o njima priča. Oni su dobili 7 mandata samo zato što su se pojavili u eteri i rekli da nisu SDP.

Kako će se odraziti zadnje izjave Miroslava Škore i kome one štete?

Skoko: Ako vidimo po reakcijama u javnom forumu, onda vidimo da on na taj način izbija redove desnice i krajnje desnice. a gubi onaj dio centra koji je imao na predsjedničkim izborima. Škoro je otišao krajnje desno, desnije i od HDZ-a. Nemojmo zanemariti da je on na predsjedničkim izborima dobio brojne glasove iz centra, a onaj koji bolje zagrabi u centar ima bolje izborne šanse.

Macan: Ne treba se zamjeriti ženskoj publici. Tko ide više na koncerte, žene su primarno fanovi.

Skoko: Po meni je to bilo nepotrebno otvaranje teme. Mediji mogu pitati što žele, no na kandidatima je da otvore. Ako je u SAD-u pitanje policijskog nasilja, kad nas je pitanje ljudskih prava. Ako se išta prelilo to je onda to. To je onaj moment kad svi kažu ja imam pravo reći.

Uključila se i bivša predsjednica. Mislite li da je imala pravo to reći i je li to bila primjerena reakcije?

Macan: To ćemo tek vidjeti.

Skoko: Ja ovo doživljavam kao slatku osvetu Miroslavu Škoru nego zastupanje za ženska prava. Koliko god da je dobila simpatija među liberalnim i lijevom biračkom tijelu, toliko se zamjerila desnom tijelo. No, ona nije u izborima. Pitanje nije koliko je to naškodilo Škori, već HDZ-u. Mislim da je ovo bila njezina spontana reakcija.

Macan: To je samo sol na ranu. Šteta što mu tako nije vraćala u kampanji, rezultat bi bio drugačiji. Da je imala stav u kampanji, bilo bi bolje.

Više pjevača i komičara se uključilo na liste.

Skoko: Ja tu vidim dva trenda. Politika je unosno zanimanje. Drugo, to je globalni trend i Hrvatska tu kasni. To nije ništa novo. Kad su vidjeli uspjeh Škore, mnogi su pomislili mogu i ja.

Macan: Grdović i Kerum su tu da naprave nered. Oni to više rade iz štosa. Njihovih dva-tri posto naškodit će Mostu i Škoru. Kerum je brend. On napravi koncert, dernek...

Skoko: Kerum i Grdović često govore ono što običan čovjek misli. Ne bih nas trebalo iznenaditi što ljude to privlači.

Macan: U prvoj izbornoj jedinici bit će svašta. Ima Dalija Orešković i Tomašević.

Skoko. Bit će tu pojedinačnih mandata. Bit će tu još žetončića.