Škare-Ožbolt: Skupljam energiju za promjenu Bandića na vlasti

Bitka za Zagreb na svakim je lokalnim izborima prilično zanimljiva i neizvjesna. Iduća, potkraj svibnja, bit će vjerojatno najneizvjesnija dosad. Parlamentarni su izbori promiješali karte, promijenili političku scenu i sada je samo pitanje kako će se to odraziti na lokalnoj razini. A glavni grad bit će glavni “ulov”. Sigurno je to da će jedan od kandidata za gradonačelnika biti Tomislav Tomašević, čelnik platforme Možemo!, koja je upravo i izrasla u nacionalno prepoznatljivog igrača na zagrebačkim temama i svojoj borbi protiv Milana Bandića.

Otpisan sto puta

S druge strane, pitanje je može li se oko Možemo!, odnosno Tomaševića okupiti kompletna oporba, odnosno može li si SDP još jednom dopustiti da na lokalne izbore ide bez svog kandidata. Na prošlim je izborima podržao Anku Mrak Taritaš, tada članicu HNS-a, a ovaj će put o smjeru stranke odlučiti novi predsjednik SDP-a i novo vodstvo koje se bira potkraj rujna. Peđa Grbin već je dao izjave koje su išle prema tome da mu je i Tomašević prihvatljiv kao kandidat bude li to garancija za rušenje Milana Bandića. No ima i onih u SDP-u koji vjeruju da bi to dovelo do dodatnog jačanja Možemo!. Što si SDP ne može priuštiti.

S druge strane, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić stoji nikad lošije. I premda je već sto puta otpisivan, ovaj put procjene govore da izbore teško može dobiti, a HDZ nakon premoćne pobjede na parlamentarnim izborima, nakon duljeg vremena ima šansu pomisliti i na osvajanje glavnoga grada, što će Andrej Plenković teško propustiti učiniti. Zato se očekuje da će HDZ ovaj put istaknuti doista jakog kandidata. Špekulacije da bi to mogao biti Vili Beroš nastale su u trenutku ministrove najveće popularnosti. No nakon afera s tajnom snimkom trenutačno se to čini manje mogućim.

Politička analitičarka Ankica Mamić kaže kako je teško očekivati da bi HDZ, nakon što je snimka objavljena, mogao istaknuti Beroša kao kandidata, ali i kako moraju naći novog jer su upravo u Zagrebu postigli najbolji rezultat na parlamentarnim izborima i isplivali kao prva opcija. A kako Bandić, kaže Mamić, nema šanse za novi reizbor, otvara im se upravo prostor od centra nadesno. Prva koja je u njega utrčala je Vesna Škare-Ožbolt, bivša HDZ-ova ministrica pravosuđa, koja je jučer najavila svoju kandidaturu za gradonačelnicu.

- Ovih dana najavila sam svoju namjeru kandidiranja na predstojećim izborima za gradonačelnicu Zagreba. Dosad nisam bila veliki pobornik interesa za gradsku politiku, ali pristup rješavanju problema stanovnika nakon potresa, korone i poplave šokirao me i natjerao na drukčije razmišljanje. Grad godinama stagnira u razvoju, nema pravih investicija, odnos proračunskih sredstava i realiziranih gradskih projekata pokazuje da se dobar dio proračunskog novca troši bez jasne namjene. U proteklih dvadeset godina vladavine aktualnog gradonačelnika golim je okom vidljiva ogromna crna rupa u koju je iscurio novac građana – objasnila je Škare-Ožbolt razloge zbog kojih će se kandidirati.

Odmah su krenule i špekulacije čiji je igrač, odnosno tko stoji iza njezine kandidature, a većina ih je krenula u smjeru aktualnog gradonačelnika Milana Bandića.

Okupila ekipu

– Na svim izborima uvijek ima “zečeva”, kandidata koji ne mogu dobiti, ali koji mogu razbiti protivničko biračko tijelo, minimizirati šanse da se pokuša što više biračkog tijela okupiti oko jednog kandidata. U ovom trenutku to najviše odgovara Bandiću – smatra i Mamić. No nova kandidatkinja za gradonačelnicu Vesna Škare-Ožbolt uvjerava kako nije ničiji igrač ni zec, a najmanje od Milana Bandića, te dodaje i tvrdi da je uz nju dio sveučilišne, poslovne i obrtničke zajednice, stručni ljudi koji su odlični u svom poslu i koji mogu promijeniti, kaže, grad nabolje. I uskoro će ih predstaviti javnosti, kaže Škare-Ožbolt.

Na pitanje očekuje li potporu možda i od svoje bivše stranke, HDZ-a, kaže kako ima puno veće apetite od same stranačke infrastrukture kada je riječ o potpori.

– A to su građani. Njihovu potporu želim i ne gledam na političku opciju. Skupljam energiju za promjenu, promjenu Milana Bandića. Netko tko je dvadeset godina na vlasti, nema ideje i nema energije niti zdravih inicijativa, nema apsolutno nikakve šanse da opet dobije još jedan mandat. Ako je netko lovac, onda smo to mi – zaključila je Škare-Ožbolt.