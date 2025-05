Škare-Ožbolt oprostila se od Laušića: 'On je bio glas razuma. Sjećam se Vukovara, pred kraj ljeta 1991.'

Vesna Škare - Ožbolt oprostila se od generala Mate Laušića, te se prisjetila dana kada su zajedno radili u uredu predsjednika Franje Tuđmana. 'Njegova riječ bila je odmjerena, sigurna, i uvijek vođena isključivo odgovornošću prema Predsjedniku Tuđmana', napisala je Škare-Ožbolt.

"General Mate Laušić, Čovjek čvrste riječi i tihe prisutnosti. S tugom, ali i ponosom, opraštam se od generala Mate Laušića — čovjeka koji je tiho, ali neizbrisivo, obilježio ključne trenutke hrvatske povijesti. Zajedno smo radili u Uredu Predsjednika Republike, ja kao savjetnica predsjednika za odnose s javnošću, a on kao šef predsjednikovog osiguranja i to u razdoblju kada su se svakodnevno donosile odluke koje su značile život, obranu i budućnost naše države. Mate nije govorio mnogo, ali kad bi progovorio – svi su slušali. Njegova riječ bila je odmjerena, sigurna, i uvijek vođena isključivo odgovornošću prema Predsjedniku Tuđmana. Njegova lojalnost nije bila slijepa, već promišljena i principijelna, ali, neupitna. U najtežim trenucima, kad su emocije zavladale, on je bio glas razuma. Sjećam se Vukovara, pred kraj ljeta 1991. godine. Predsjednik Tuđman je želio ući u grad pod opsadom – pokazati narodu da nije sam. Mate je tada, kao šef osiguranja, hladne glave rekao: “Predsjedniče, vi ste simbol ove države. Ako izgubim Vas, izgubit ćemo i ono što stvaramo.” Bio je to rijedak trenutak kad je tišina govorila više od bilo koje naredbe. Tuđman je poslušao. Samo nekoliko tjedana kasnije kod Hrvatske Kostajnice, opet ista odlučnost. Predsjednik je, unatoč granatiranju, ušao u opkoljeno mjesto. I kad su mine bile uz cestu, a snajperisti u šumama, Mate je bio miran – ne zbog odsustva straha, nego zbog osjećaja dužnosti. “Ako on ide, ja idem prvi,” znao je reći. Bila sam svjedok tih trenutaka. Mate nije tražio priznanja, niti je išao za titulama. Za njega su sigurnost, lojalnost i čast bili prirodni inenametljivi – kao i on sam. Otišao je general tiho. Nenametljivo. Mate, neka ti je laka Hrvatska zemlja. Tvoje ime ostat će upisano u pričama, sjećanjima- u slavnim danima hrvatske povijesti", napisala je Vesna Šakre Ožbolt.