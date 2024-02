Škare Ožbolt o Turudiću: Sanader je na papir napisao – 'Naš dečko, imenuj ga'

Poruke koje su razmjenjivali Ivan Turudić i Josipa Plesić (Rimac), a koje su procurile u javnost, posljednjih su dana izazvale brojne reakcije. Njih je, između ostaloga, za N1 komentirala i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt te ustvrdila kako uvijek postoji mogućnost da se odgodi glasanje, da Vlada kaže da povlači odluku i ponovno je razmotri.

"Neki moji prijatelji kažu – uživamo čitajući, ovo je drugačija afera pa nas zabavlja. No to više nije smiješno, jako je tužno", istaknula je te nastavila:

“Posljedica ovog je da kriteriji za Glavnog državnog odvjetnika nakon ovoga padaju. Oni su sad puno niži nego su prije bili. Kako objasniti da ste maknuli Glavnog državnog odvjetnika Jelenića jer je bio u članstvu masona, šeficu Uskoka zbog neke prometne situacije, kako objasniti Žganjera koji je otišao samo u jednu emisiju pa je bio smijenjen? Potpuno bizarni razlozi u odnosu na ovo. Ovdje postoji 505 razloga da ga se ne imenuje, a imenuje ga se. Padaju standardi, kriteriji, ali i pravna država. Ako vam hrpa SMS-ova i mobitel Josipe Rimac odradi više posla nego što je odradio cijeli represivni aparat u ovoj zemlji, onda se postavlja pitanje kako funkcioniramo".

O vlastitoj smjeni nakon neimenovanja Turudića rekla je: “U vrijeme kad nisam htjela imenovati Turudića za predsjednika Županijskog suda, imala sam ozbiljne razloge zašto ne, a tad nije bilo ovakvih provjera, pa sam bila smijenjena samo zato jer ga nisam htjela imenovati. Tada je izbor, imenovanje i razrješenje sudaca bilo u nadležnosti ministra pravosuđa. Sve odluke koje sam donosila, koordinirala sam sa sudbenom vlašću, tj. predsjednikom Vrhovnog suda. Bilo je nekoliko puta naglašeno da Turudić želi biti predsjednik Županijskog suda, zastupali su ga i Sanader i Šeks. Sanader je na papir napisao – 'Naš dečko, imenuj ga. I.S.', u desnom gornjem kutu. Nisam ga imenovala jer Vrhovni sud nije bio za njega, nisu to napisali, ali su dali do znanja. Nije imao kvalitete za predsjednika Županijskog suda i bilo je situacija vezanih uz jedan sudski postupak gdje je jedna presuda donesena u odsutnosti bila okidač, argument da Sanader meni kaže – 'imenuj ga jer je odradio dobar posao' i ja to nisam htjela napraviti. Posljedice su bile da sam bila smijenjena potpuno nepovezanim obrazloženjem da sam pet dana u tjednu radila svoj posao, a šesti dan bila oporba”.

“Jednom sam uspjela odgoditi odluku, ali me ona dočekala 26. 12. 2005. navečer kad su me zvali Šeks i Sanader i tražili da donesem tu odluku koju je trebalo potpisati. Opirala sam se u tom razgovoru dva sata, na kraju mi je Sanader rekao da ga ili imenujem ili snosim posljedice. Ja sam 27. ujutro imenovala Mirjanu Rigan", ispričala je.