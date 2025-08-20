Škare Ožbolt: HDZ je napustio stup Tuđmanove politike

Ako neka odluka stoji četiri godine onda zaslužuje i unutarnji nadzor samog državnog odvjetništva da se vidi što se tu događalo i zašto se odluka donijela tek sada. Poručila je to u studiju Večernji TV-a bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirajući izjavu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da o podizanju optužnice protiv novinarke Danke Derifaj zbog "počinjenja kaznenog djela protiv privatnosti narušavanjem nepovredivosti doma" nije bio obaviješten i da je o svemu doznao iz medija i da će provesti nadzor nad radom Državnog odvjetništva u Splitu.

- Na novinare ne treba ići represivno nikakvim kaznenim prijavama. To ostavlja jednu lošu sliku i to je moj stav cijeli život. Kao ministrica pravosuđa sam za jednog novinara koji je izvrijeđao i glavnog i državnog odvjetnika i suce u Slavonskom Brodu osobno kao fizička osoba platila kaznu kada su ga htjeli strpati u zatvor. Samo da Hrvatska ne bi bila u svim medijima u svijetu prozvana da trpa novinare u zatvor jer on iz inata nije htio platiti kaznu- kazala je Škare Ožbolt.

Ipak unatoč svemu kaže kako je progon novinara od strane države pregruba kvalifikacija u slučaju Derifaj i da treba još vidjeti što će se sve događati. Konačna odluka je na sudu, ne na DORH-u.

Za činjenicu da se Thompsonov odvjetnik poziva na njegovo pravo na dom i činjenicu da mu je upadom novinarke na terasu on ugrožen Škare Ožbolt kaže kako u Hrvatskoj postoji jako puno terasa koje je netko od stanara prisvoji sebi iako su praktički u suvlasništvu ili spadaju pod zajednički prostor stanara. - Ako je nešto u suvlasništvu, nije u stopostotnom vlasništvu. Hrpa je tu pitanja i zato kažem, ne treba sad u to ulaziti. Neka Državno odvjetništvo jasno kaže zašto je baš tako postupilo-kazala je Škare Ožbolt.

Na pitanje je li dojma da se danas ne smije reći jasno stav oko Perkovića Thompsona ukoliko mu ne ide u prilog kazala je kako je nisko i primitivno tumačenje da, ako nešto kažeš protiv, da si na drugoj strani. -Da si zbog toga ljevičar, komunista, da nosiš petokraku ili si jugonostaligičar, smeće. To je verbalni primitivizam- kazala je Škare Ožbolt. Komentirala je i izjavu Jadranke Sloković, odvjetnice Danke Derifaj da je Thompson nadišao svoju ulogu pjevača. Kaže kako Thompson jest jedna vrsta ikone i simbol domoljublja, ali da je i pretjerano reći da je otišao u nekakve političke vode.

Za činjenicu da je ustaški pozdrav Za dom spremni nakon Thompsonovih koncerata u Hrvatskoj "normaliziran" i kakve će to posljedice po društvo ostaviti kazala je kako su prekršajni suci u svim predmetima koji su se otvarali i koji su bili vođeni u takvim slučajevima donosili oslobađajuće presude i da je to zanimljiva pojava.

- Sjećam se te teme kada sam bila ministrica pravosuđa i kada su se na nekakvim nadgrobnim spomenicima pojavili takvi natpisi. Isto su se formirala povjerenstva pa se donosio Zakon o spomenicima. Je li to što promijenilo? Trebate mijenjati društvo, a ne zakone-kazala je Škare Ožbolt i dodala kako se nada da nećemo doći u situaciju u kojoj smo nekada bila kada je prekršaj bio pjevanje Vile Velebita. Za konstataciju kako znamo da je ZDS nastao za vrijeme NDH i da su ga iz tog razloga HOS-ovci i uzeli za svoj pozdrav zbog čega ih je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i rasformirao i ugradio u sastav Hrvatske vojske kazala je kako je normalno da je Tuđman reagirao na taj način jer Hrvatska nije bila nikakav nastavak NDH niti će ikada biti.

- Jasno se u preambuli Ustava govori čega je Hrvatska sve pravni sljednik- kazala je i dodala kako politika odmicanja od Tuđmana od strane HDZ-a traje od prije i da se napustila ideja zajedništva i pomirbe što je bio stup Tuđmanove politike, na čemu je i dobio i izbore i stvorio uvjete za obranu Hrvatske.

Bivša ministrica pravosuđa govorila je i o rješenju koje se traži za kraj rata u Ukrajini naglasivši da se situacija može riješiti samo za pregovaračkim stolom, ne oružjem. - Jer da se moglo riješiti oružjem, onda bi Ukrajina već vratila teritorije. Ovi pregovori na Aljasci su otvorili prostor za ozbiljne pregovore. Zelenski je došao zajedno sa najvažnijim europskim čelnicima u Sjedinjene Američke Države. To su po meni najozbiljniji diplomatski razgovori. Ja sam mirotvorac, uvijek optimistična. Iza svakog rata dolazi mir. Taj mir treba biti što je moguće pravedniji. Ja ne kažem da će on biti pravedan do kraja. Nije pravedan bio ni u Bosni i Hercegovini, neće biti vjerojatno ni u Ukrajini, ali ga treba napraviti što pravednijim i da bude trajan, a ne mir koji će čim se promjene strukture vlasti nastati novi sukob-poručila je Škare Ožbolt.

Dotakla se i situacije u Srbiji gdje režim Aleksandra Vučića, nakon godinu dana studentskih prosvjeda, sada koristi i represiju što smatra pokazateljem da je režim izgubio živce i otvorio prostor ozbiljim neredima. Na pitamnje znači li to da se režimu u Srbiji bliži kraj kazala je kako niti jedna vlast ne može pobijediti narod.