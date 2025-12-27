Dva nebodera u plamenu, bez grijanja tisuće zgrada, dječji vrtići, škole, broje se ozlijeđeni

Rusija je izvela brojne napade projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu preko noći te pogodila nekoliko pokrajina i glavni grad Kijev, gdje je gradonačelnik Vitalij Kličko u subotu rekao da je ozlijeđeno najmanje 19 osoba. Zbog napada su u dvama neboderima u gradu izbili veliki požari, rekao je Kličko na komunikacijskoj platformi Telegram. Broj ozlijeđenih je narastao tijekom jutra, a spasioci su izašli na teren i radi drugih oštećenih stambenih zgrada. Grijanje nije radilo u tisućama domova u gradu s tri milijuna stanovnika, a zabilježeni su i nestanci električne energije.

"Trenutno je bez centralnog grijanja preko 2600 stambenih zgrada, 187 dječjih vrtića, 138 škola i 22 socijalne zgrade", kazao je Kličko. "Opskrbljivački energije i lokalne vlasti rade kako bi obnovili opskrbu električnom energijom i grijanje", dodao je.

FOTO Galerija strave: Novi teror nad Ukrajinom, pogledajte posljedice noćašnjeg napada

Sirene za zračnu uzbunu čule su se diljem zemlje tijekom napada, koji je također pogodio Černihivsku, Mikolajivsku, Harkivsku i Žitomirsku oblast, objavilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinski mediji izvijestili su da je Rusija u napadu koristila i nadzvučne projektile Kinžal, a navodno je nastojala pogoditi energetsku infrastrukturu.

Ukrajina se od ruske invazije brani od veljače 2022. Najnovijim napadima, Rusija povećava vojni pritisak uoči razgovora između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa zakazanog za nedjelju na Floridi. Očekuje se da će Zelenski u razgovoru s Trumpom ponovo naglasiti uvjete Kijeva za pregovore. Ukrajinski vođa odbacuje bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi joj bio nametnut pod uvjetima Moskve. Među najnovijim vojnim žrtvama, Denis Kapustin, zapovjednik skupine ruskih dobrovoljaca (RDK) koji se bore protiv Moskve, poginuo je u napadu dronom u dijelu ukrajinske Zaporiške oblasti kojim upravlja Kijev.

RDK je to objavio na Telegramu, obećavši odmazdu za smrt "White Rexa", kako je glasio Kapustinov pozivni znak. Osim što brani ukrajinski teritorij, RDK je u prošlosti vojnicima i opremom upao na ruski teritorij te tamo privremeno zauzeo nekoliko mjesta.