VIDEO Brigadni general Jakop o svečanom mimohodu: 'Nismo pokazali sve karte, i dobro je da nismo'

Brigadni general i pomoćnik rektora na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Zdravko Jakop u studio Večernjeg lista došao je u posebnu emisiju posvećenu 30. obljetnici Oluje, ali je kao dugogodišnji državni tajnik u Ministarstvu obrane koji je kratko vrijeme mijenjao i Marija Banožića kad je smijenjen s ministarske funkcije, komentirao i mimohod Oružanih snaga. Rekao je da mu je bilo drago čuti izjavu ministra obrane Ivana Anušića da u Zagrebu u četvrtak nije pokazan čitav arsenal Hrvatske vojske.

- Ministar i potpredsjednik vlade Anušić dobro je rekao da nitko ne otkriva sve karte, i da za to nema ni potrebe jer i ovo što je pokazano je iznad toga. Bilo mi je drago čuti, ali i znati da nije sve pokazano. Nadam se da nikada neće ni trebati sve pokazati – rekao je Jakop koji je obnašao niz funkcija u Hrvatskoj vojsci, bio je načelnik topništva i načelnik stožera 7. gardijske brigade, legendarnih Puma koje su prve ušle u Knin i podigle hrvatsku zastavu na kninsku tvrđavu.

Jakop je za vrijeme Oluje bio načelnik topništva, a kasnije se generalu Anti Gotovini u Haagu sudilo zbog navodnog "prekomjernog granatiranja" Knina. Jakop je rekao da smatra da se radilo o lažnim optužbama, i da mu je drago da je upravo na topništvu pala optužnica Gotovini. - Tih 998 projektila, koliko je do 12.30 sati bačeno u glavnom smjeru napada i što je kasnije bilo predmet optužnice količina je izračunata prema pravilima gađanja, ali niti jedna granata nije mogla dobaciti do naseljenog mjesta. One se čuju i stvaraju dojam da ih je bilo puno, ali je percepcija posve kriva, što se kasnije i prihvatilo na sudu - rekao je Jakop.

- Pokazalo se da smo tu operaciju, kao i sve druge, napravili u skladu s idejama naših ondašnjih zapovjednika, od vrhovnog zapovjednika do zapovjednika zbornih područja ili stožera pa sve do najnižih razina zapovjednika, uključujući i vojnike. Po njihovim zapovijedima, ali u skladu s međunarodnim pravom – govori Jakop čiji se detaljan komentar topničkog djelovanja tijekom Oluje može pronaći u videu intervjua s njime objavljenom na YouTube kanalu, Facebook stranici i portalu Večernjeg lista.

Rekao je da je nakon oslobađajuće presude Gotovini i Mladenu Markaču osjetio slične emocije kao i kada je Hrvatska vojska ušla u Knin – oduševljenje. - Za nas je operacija Oluja počela kada smo došli u Livanjsko polje. To je bila operacija Zima 94. To je bila jedna od operacija, zatim su slijedili Skok 1 Skok 2, pa Ljeto 95. Mi smo na neki način "grickali" tu Dinaru, korak po korak cijelu zimu pa zatim cijelo ljeto. Svima je postalo jasno kada smo napustili Livanjsko polje, kada je krenula operacija Ljeto, da je to najbolji, najbliži i najjednostavniji put prema Kninu. Na tom području Livanjskog i Glamočkog polja u biti smo stvorili taktičko-tehničke pretpostavke da se onda moglo krenuti preko Golubićkog polja prema Kninu – govori naš sugovornik i dodaje da neki hrvatski zapovjednici na terenu nisu sve do 3. kolovoza 1995. znali da je došlo vrijeme za operaciju.

Kako je Jakop doživio sam početak akcije? - U 5 sati, kada vam noć postane dan, i kada krene višecijevni bacač raketa (VBR) i topnička priprema, počne srce malo brže tući i i to je nešto što svakako ostane u sjećanju. Ali svatko tko misli da je to bilo lako i jednostavno jer smo već drugi dan došli u Knin... Samo želim reći da da smo se mi borili do do podne, a da se praktički nismo pomaknuli. Unatoč tomu što sam maloprije rekao koliko je intenzitet paljbe bio na obrambenu crtu, ali negdje oko jedan sat kad se probila igla i kad se krenulo prema Golubićkum polju... Nešto prije 5 sati me nazvao Virag, zapovjednik diviziona i rekao: "Načelniče, vidim kninsku tvrđavu" – govori nam Jakop.

Sugovornika smo pitali koje trenutke iz Domovinskog rata bi izdvojio, koji su ga oblikovali kao čovjeka. - Mislim da je cijeli Domovinski rat proces i da ga takvog treba i shvatiti. U njemu je bilo ekstremno sretnih trenutaka, neke smo i nabrojili - dizanje zastave, određivanje zadaća... Ali ima i onih trenutaka kojih se čovjek možda ne bi htio sjetiti, ali se mora sjetiti jer je to dio njega. Recimo, meni je susjed poginuo nekoliko dana nakon Oluje kad smo vraćali položaje kod Grahova. Njegov je brat bio na sada mimohodu. Kad nekoga poznaješ direktno, odrastao si s njim - jučer je bio, danas ga nema. To su stvari koje ostave ostave traga. Po meni je to jedan proces koji ima dobre i loše strane i treba se naći na neki način u tome i dati od sebe, ono što čovjek najviše može dati – rekao je Jakop koji je bio posebno emotivan kad je govorio o vremenu prije i nakon Oluje, prisjetio se teških uvjeta na surovoj Dinari koja je dodatno otežavala posao Pumama. "Teško je ljudima razumijeti da netko može preživjeti na minus 20 sa snijegom višim od tebe, 64 dana bez smjena. To se dogodilo 7. gardijskoj brigadi, svaka čast ljudima što su uspjeli izdržati na tim položajima", rekao je brigadni general.

Kako vidi budućnost Hrvatske vojske? - Vidim svijetlu budućnost. To je možda malo izlizana fraza, ali nema razloga ne vjerovati da će ta organizacija raditi i dalje na sebi, kao što je radila i do sada. Tako da uči od ljudi koji su bili u Domovinskom ratu i koji su voljni to prenositi. Sada radim na Sveučilištu obrane i sigurnosti gdje je jedna od zadaća prenositi znanja mladima. Da će gledati oko sebe i razmišljati i procjenjivati kako to radi i okruženje. Da ne bi bilo iznenađenja. Isto tako, da će učiti i oni koji su možda i preko oceana, i sagledavati stvari. Da strateški i operativno, ali i taktički, možeš primijeniti to u situacijama koje se od tebe traže. Ali isto tako smatram da će biti i razumijevanja društva da bi se zahtjevi tih ljudi koji su spremni u konačnici svoj život dati na oltar domovine, da se da potpora tim procesima. Svi mi znamo da danas jedna raketa košta milijun, tako da treba osigurati i određena sredstva da bi se ti procesi i ta sposobnost mogla održati, ali i graditi – govori.