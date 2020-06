Skandalozno izvješće: U Kini je od COVID-19 umrlo 14 puta više ljudi nego što su vlasti prikazale?

Kina je u prošloj godini pretrpjela čak deset puta više slučajeva gripe od prosjeka, a što baca dodatno svjetlo sumnje na pandemiju koronavirusa s kojom će se svijet susresti u siječnju ove godine.

Podaci koje su nedavno objavile kineske vlasti sugeriraju kako je u prosincu prošle godine zabilježeno čak 1.2 milijuna ljudi oboljelih od gripe, a što je više za 130.000 slučajeva od prosjeka odnosno istog mjeseca u 2018. godini. Već tada su zdravstveni stručnjaci i analitičari koji su pažljivije promatrali spomenute brojke počeli strahovati od eksplozije nove varijacije gripe koja može izazvati vrućicu, kašalj, bol u plućima i biti životno opasna.

Inače, šefovi kineskog javnog zdravlja u Pekingu su prvi put upozorili na misterioznu bolest danas poznatu kao COVID-19 tek 31. prosinca i to nakon što je 40 pacijenata oboljelo od prilično teške upale pluća. Dva tjedna kasnije, virus je već bio na Tajlandu, piše The Times.

Tijekom pandemije svjetska javnost više je puta postavljala pitanja i relativizirala istinu o kineskim brojkama sumnjajući da tamošnji komunistički i zatvoreni sustav skriva prave podatke. Objavljena izvješća ukazuju na to da je broj smrtnih slučajeva bio mnogo veći nego što se službeno prikazivalo. Time je Kina zapravo dovela u opasnost ostatak svijeta koji je bio potpuno nepripremljen na novu pandemiju.

Izvješća objavljena ranije ovog tjedna pokazala je da bi stvarni broj smrtnih slučajeva u Kini prošle godine mogao biti čak za 14 puta veći od brojke koje je prikazao službeni Peking. Naime, američki znanstvenici procjenjuju da je u Wuhanu, primarnom žarištu, samo do 23. ožujka preminulo oko 36.000 ljudi od posljedica bolesti izazvane COVID-19.

Nove sumnje oko točnosti podataka kineskih vlasti pojavile su se ovaj tjedan i to baš u Pekingu koji gotovo dva mjeseca nije bilježio nove slučajeve. Tajvanska konzultantska kuća SindoInsider objavila je kineska službena izvješća te su naveli kako je primjetan nagli skok zaraze koncem prošle godine te tvrde da su kineski dužnosnici od 27. prosinca prestali iznositi podatke o "novoj gripi" baš četiri dana prije nego je zabilježen prvi službeni slučaj koronavirusa, javlja The Times.

Također, u izvješću se navodi kako je krematorij u Wuhanu radio 24 sata na dan u punom kapacitetu. Procjenjuje se da je Wuhan spaljivao do 2.000 tijela dnevno sve do polovice veljače kada je službena smrtnost za Kinu iznosila svega 700 umrlih.

Podaci pokazuju da se 98 posto zabilježenih smrtnih slučajeva dogodio upravo u provinciji Hubei kojoj je Wuhan glavni grad.

Upravo su to razlozi, navodi The Times, zbog kojih je predsjednik SAD-a izrazio sumnju prema Kini i napao WHO zbog fabriciranja podataka i blagonaklonog stava prema Kini.