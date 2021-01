DORH istražuje splitskog kirurga: Odgađao operaciju dok nije dobio mito, a pacijent umro

Cristijan Bulat (53), splitski kardiokirurg koji već ima optužnicu za primanje mita, sada je osumnjičen i za nesavjesno liječenje. Istragu je pokrenulo Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, a sumnjiči ga se za događaj iz listopada i studenog 2018. Bulata se sumnjiči da je neopravdano odgađao pregled i operaciju teškog srčanog bolesnika.

Nakon što je pregledao oštećenika, nije sastavio pisano stručno mišljenje, nije pregledao nalaz CT-a, niti je naložio žurni premještaj na zavod radi operacije, iako je bio svjestan, da se stanje bolesnika može pogoršati. Sve to je činio, jer je očekivao da će mu pacijentova obitelj dati novac. Kada se pacijentu stanje pogoršalo, pacijentova supruga Bulatu je dala 1000 eura kako bi on žurno obavio sve potrebne pretrage. Bulat se sumnjiči da je sljedeći dan naložio da se pacijentu napravi koronografija, no nije naložio da ga se hitno prebaci na zavod radi operacije jer je smatrao da je 1000 eura premalo za operaciju.

Očekivao je, tvrdi tužiteljstvo, da će ponovno dobiti novac te je čekao navodni planirani termin operacije zakazan 16. studeni 2018. U jutarnjim satima 15. studenog 2018. pacijentu se stanje dodatno pogoršalo, pa ga je Bulat operirao isti dan, no pacijent je zbog svega navedenog preminuo 18. studenog 2018.