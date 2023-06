Sjajan promet: Hrvatske ceste objavile koliko je vozila dosad prešlo preko Pelješkog mosta

Preko Pelješkog mosta dosad je prešlo više od dva milijuna vozila! Prema podacima Hrvatskih cesta, koje zbrajaju promet preko mosta koji spaja Hrvatsku svaki sat, danas između 12 i 13 sati zabilježeno je da je most između kopna i Pelješca prošlo točno dva milijuna i 564 vozila.

U Hrvatskim cestama su izrazito zadovoljni tim podacima, pogotovo što je brojka od dva milijuna vozila premašena taman dan uoči 10. obljetnice ulaska Hrvatske u EU. A i gradnja mosta je kao i cijeli projekt Cestovnog povezivanja južne Dalmacije sufinanciran iz EU fondova. Usto Pelješki most je premašio dva milijuna vozila gotovo i mjesec dana prije obljetnice njegovog puštanja promet 26. srpnja prošle godine. U HC-u kažu da očekuju u srpnju ove godine promet preko mosta veći od 300 tisuća vozila odnosno 12.000 dnevno. U zadnjih desetak dana prosječno preko mosta prijeđe oko 10,5 tisuća vozila.

Više od milijun vozila je preko mosta prešlo u studenom 2022. U kolovozu prošle godine kad je most tek pušten u promet 455 tisuća vozila je prešlo preko njega odnosno u prosjeku 14.700 dnevno.

No primjerice u veljači ove godine preko Pelješkog mosta je prešlo svega 81.200 vozila. To pokazuje koliki su sezonski skokovi prometa ne samo preko Pelješkog mosta nego i na autocestama u Hrvatskoj. U ovom mjesecu dosad je preko mosta prešlo 256 tisuća vozila, a u HC-u računaju s obzirom da je danas zadnji dan lipnja biti ukupno oko 260 tisuća vozila. Prosjek lipnja je gotovo 10.000 vozila dnevno.

Krajem srpnja prošle godine, kad je most bio tek otvoren, imao je u prosjeku 16.000 vozila dnevno, a tad su ljudi uglavnom dolazili vidjeti most. U HC-u procjenjuju da će u srpnju ove godine preko mosta priječi od 350 do 400 tisuća vozila. A u kolovozu i više od 400 tisuća. Inače Pelješki most je sam po sebi postao turistička atrakcija pa ljudi i sad dolaze samo da prijeđu preko njega i da ga vide.

A koliko je Pelješki most lijep i pravo arhitektonsko remek djelo potvrđeno je nedavno kad je dobio prestiženu i svjetski priznatu nagradu koja se dodjeljuje na Međunarodnoj konferenciji o mostovima održanoj u američkom National Harboru, pokraj Washingtona.Udruženje inženjera zapadne Pensilvanije u SAD u sklopu godišnje Međunarodne konferencije za mostove dodjeljuje nagrade u više kategorija projekata mostova u čast istaknutih inženjera koji su imali značajan utjecaj na mostogradnju u svijetu.

Medalja Gustav Lindenthal dodjeljuje se za pojedinačno, nedavno izvanredno postignuće u izgradnji mostova koje pokazuje tehničku i materijalnu inovaciju, estetsku vrijednost, sklad s okolišem ili uspješno sudjelovanje u zajednici. A Hrvatske ceste su upravo dobitnici godišnje nagrade 2023. za most Pelješac u kategoriji za izvanredno inženjersko postignuće koje obuhvaća estetski ugodnu i ekološki prihvatljivu praksu u mostogradnji.