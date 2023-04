FOTO Spektakularni prizori iz zraka na pristupne ceste Pelješkog mosta

Gradnja stonske obilaznice, posljednje faze projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije koji uključuje i Pelješki most i pristupne ceste, bliži se kraju. Dionica je duga 7,9 kilometara, ima dva tunela (Supava i Polakovica) duga po 1300 metara, most Ston dug 485 metara i dva podvožnjaka. Objavljene su impresivne fotografije iz zraka koje prikazuju kako napreduje gradnja pristupnih cesta prema Pelješkom mostu, Zaton Doli - Prapratno - Most Brijesta.

Podsjetimo, most je svečano otvoren u srpnju prošle godine, uz poruku kako se radi o svehrvatskom projektu koji ne razdvaja, nego spaja. Višegeneracijski projekt, najveći je koji je Hrvatska financirala uz pomoć fondova u prvih sedam godina svog članstva u EU. Gradnju Pelješkog mosta EU je sufinancirala s 357 milijuna bespovratnih eura.

Video: Pogledajte kako izgleda Pelješki most iz zraka