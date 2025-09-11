Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
'ZAČARANI KRUG'

Situacija bi u SAD-u mogla eskalirati: Stručnjaci otkrili razloge zbog koji dolazi do povećanog nasilja

Charlie Kirk shot at Utah university event
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
1/9
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
11.09.2025.
u 09:23

U prvih šest mjeseci SAD je doživio oko 150 politički motiviranih napada - gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je Jensen

Atentat na desničarskog influencera Charlieja Kirka označava prekretnicu u porastu političkog nasilja u SAD-u, za koje neki stručnjaci strahuju da će rasplamsati već podijeljenu zemlju i izazvati još više nemira. „Ovaj događaj je užasavajući, alarmantan, ali ne nužno iznenađujući“, rekao je Mike Jensen, istraživač sa Sveučilišta Maryland, koje prati takvo nasilje u bazi podataka o terorizmu od 1970. godine.

U prvih šest mjeseci SAD je doživio oko 150 politički motiviranih napada - gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je Jensen. „Mislim da se trenutno nalazimo u vrlo, vrlo opasnoj situaciji koja bi vrlo lako mogla eskalirati u šire građanske nemire ako s tim ne suočimo“, rekao je Jensen. „Ovo bi apsolutno moglo poslužiti kao svojevrsna točka paljenja koja će potaknuti još više toga“, dodao je.

Stručnjaci za domaći terorizam navode niz čimbenika za povećano nasilje u SAD-u: ekonomsku nesigurnost, tjeskobu zbog promjenjive rasne i etničke demografije i sve zapaljiviji ton političkog diskursa. Tradicionalne ideološke podjele - nekada usredotočene na politička neslaganja - pretvorile su se u dublje, osobnije neprijateljstvo. Taj bijes pojačava mješavina društvenih medija, teorija zavjere i osobnih nezadovoljstava.

Reuters je prošle godine identificirao najmanje 300 slučajeva političkog nasilja diljem SAD-a između napada na Capitol 6. siječnja 2021. i predsjedničkih izbora 2024., što označava najznačajniji i najdugotrajniji porast takva nasilja od 1970-ih. „Ekstremno političko nasilje sve više postaje norma u našoj zemlji, a pucnjava na Charlieja Kirka ukazuje na daleko veći i sveprisutni problem: činovi nasilja postaju sve češći, čak i bez jasne ideologije ili motiva“, rekao je Jon Lewis, istraživački suradnik u Programu za ekstremizam na sveučilištu Georgea Washingtona.

„Postoji stvarna zabrinutost oko toga kako će izgledati uzvratni udarac na nešto ovakvo“, rekao je. Drugi stručnjaci koji proučavaju političko nasilje složili su se. „Ljudi nerado prvi sudjeluju u nasilju, ali su puno spremniji sudjelovati u nasilju kao odmazdi“, rekla je Lilliana Mason, profesorica politologije na Sveučilištu Johns Hopkins.

„Nitko ne želi biti taj koji će ga započeti, ali mnogi ljudi žele moći ga dovršiti.“ Kirk, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA, obraćao se okupljenima na otvorenom sveučilištu Utah Valley pred oko 3000 ljudi kada je odjeknuo pucanj, zbog čega je pao sa stolca, a prisutni su u panici pobjegli.

FOTO Prizori s mjesta strave: Ovdje je ubijen Trumpov saveznik, ljudi su se razbježali nakon pucnjave

FOTO Prizori s mjesta strave: Ovdje je ubijen Trumpov saveznik, ljudi su se razbježali nakon pucnjave
Charlie Kirk shot at Utah university event
1/13

Vlasti još nisu javno identificirale osumnjičenika do srijede navečer, gotovo šest sati nakon pucnjave. Ravnatelj FBI-a Kash Patel rekao je da je neimenovani „subjekt“ pritvoren na ispitivanje, a zatim pušten. Kirk, 31, bio je pionir konzervativnog pokreta i iskoristio je moć društvenih mreža kako bi privukao milijune mladih Amerikanaca u Trumpovu MAGA bazu.

„Nitko nije bolje razumio niti imao srce za mlade u Sjedinjenim Državama od Charlieja“, rekao je Trump u poruci na društvenim mrežama kojom je objavio Kirkovu smrt. Predsjednik Zastupničkog doma Republikanske stranke Mike Johnson rekao je za CNN da je došlo do „poplave“ zastupnika koji pozivaju na jaču sigurnost nakon Kirkova ubojstva.

„Začarani krug“

Sam Trump bio je meta dva pokušaja atentata prošle godine. U jednom, napadača su ubile vlasti nekoliko sekundi nakon što je pucao. U drugom, muškarac je uhićen noseći pušku s nišanom u blizini golf kluba Palm Beach gdje je Trump igrao. Njegovo suđenje započelo je ovog tjedna. Osim toga, dva nedavna napada desničarskih teoretičara zavjere ove godine potresla su zastupnike i vladine službenike diljem zemlje.

U lipnju je kršćanski nacionalist ubio visoko pozicioniranu demokratsku zastupnicu i njezina supruga u Minnesoti te ranio drugog demokrata. U kolovozu je naoružani napadač opsjednut teorijama zavjere o covidu-19 pucao iz vatrenog oružja na sjedište Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti, ubivši policajca.

Od siječnja je najmanje 21 osoba ubijena u incidentima političkog nasilja, od kojih je 14 u napadu u New Orleansu, a napadač je tvrdio da je odan skupini Islamskoj državi. U svibnju je propalestinski aktivist ubio dva zaposlenika izraelskog veleposlanstva u Washingtonu i nakon uhićenja rekao policiji: "Učinio sam to zbog Gaze", prema sudskim dokumentima.

U srpnju je skupina od najmanje 11 militanata u crnoj odjeći vojnog stila napala imigracijski pritvorski centar u Teksasu, priopćilo je ministarstvo pravosuđa. Skupina je ispalila pirotehnička sredstva, ispisala sprejem "izdajnik" i "ICE Pig" na vozilima te pucala u policajca ranivši ga u vrat, dok su drugi pucali na čuvare u pritvoru, priopćio je FBI.

Otkad se vratio na dužnost, Trump je smanjio napore u suzbijanju domaćeg ekstremizma, preusmjeravajući resurse prema provedbi imigracijskih zakona i navodeći južnu granicu kao najveću sigurnosnu prijetnju. Jensen, istraživač sa Sveučilišta Maryland koji prati nasilje za Nacionalni konzorcij za proučavanje terorizma i odgovora na terorizam, rekao je da budućnost izgleda sumorno.

„Ovo je administracija koja je, slažete li se s njom ili ne, napravila duboke promjene u ovoj zemlji u osam mjeseci koliko je na vlasti“, rekao je. „Neki ljudi to vole, neki mrze. Ljudi koji to mrze počinju djelovati. Ljudi koji to vole djelovat će protiv onih ljudi koji to mrze, i to postaje začarana spirala koja bi nas mogla odvesti u nešto stvarno, stvarno loše.“

Ključne riječi
Charlie Kirk Nasilje SAD Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
RO
Rope22
09:48 11.09.2025.

Svima je jasno da ne postoji extremna desnica, nego postoji extremna ljevica. Točka.

EJ
ejStef
09:34 11.09.2025.

Kako bi mogla eskalirati? A nasilni prosvjedi u LA su što? Izražavanje demokratske volje? Mahati Meksičkim zastavama s parolama da je ovo Meksiko i napadati policiju, to je mirni prosvjed? Bar tako ga pokušavaju prikazati lijevi mediji i gradonačelnica LA-a... Imamo Trumpov agresivni nastup kojim je osvojio izbore tamo 2016 ili kada već, nakon toga imamo demokrate koji su objeručke prigrlili lijevi ekstremiste i koji su promovirali tu politiku i maltretirali ljude. Radi toga je Trump i osvojio tako nadmoćno ove zadnje izvore, jer su demokrati potpuno zabrazdili... Sada imate rezultate te politike podjele, gdje veliku ulogu imaju lijevi mediji koji cijelo vrijeme poprilično jako puntaju protiv Trumpa i ekipe, bacaju floskule, etiketiraju itd... Kod nas čak i Index izgledaju kao amateri prema američkom MSNBC ili CNN-u...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
SLOŽENA MREŽA OPERATIVACA

Glavni arhitekt napada 11. rujna bio je mudžahedin u BiH: Osmišljao je terorističke napade, politička ubojstva,...

Dan koji je promijenio svijet, 11. rujna 2001., ostavio je neizbrisiv trag u kolektivnom sjećanju, no manje je poznata činjenica da su ključni operativci Al-Kaide, uključujući i samog mozga operacije, svoje ratno iskustvo stjecali na tlu Bosne i Hercegovine. Službena izvješća američkih istražitelja potvrdila su da su veze terorista s Balkanom bile dublje i izravnije nego što se isprva mislilo.

Video sadržaj
CIVILNI LETOVI SVE UGROŽENIJI

Europa pred ozbiljnim testom: Dronovi prelaze granice, a ovaj scenarij je posebno opasan

Nakon incidenta s dronom, zrakoplovne tvrtke mogle bi preispitati svoje procjene rizika u Poljskoj, rekao je Matthew Borie, glavni obavještajni časnik u konzultantskoj tvrtki za rizike u zrakoplovstvu Osprey Flight Solutions. Mogli bi razmotriti letenje dalje od ruskih, ukrajinskih i bjeloruskih granica, leteći tijekom dnevnog svjetla i noseći dodatno gorivo kako bi se nosili s potencijalnim preusmjeravanjima, rekao je, slično koracima poduzetim na Bliskom istoku.

Učitaj još