Situacija bi u SAD-u mogla eskalirati: Stručnjaci otkrili razloge zbog koji dolazi do povećanog nasilja

Atentat na desničarskog influencera Charlieja Kirka označava prekretnicu u porastu političkog nasilja u SAD-u, za koje neki stručnjaci strahuju da će rasplamsati već podijeljenu zemlju i izazvati još više nemira. „Ovaj događaj je užasavajući, alarmantan, ali ne nužno iznenađujući“, rekao je Mike Jensen, istraživač sa Sveučilišta Maryland, koje prati takvo nasilje u bazi podataka o terorizmu od 1970. godine.

U prvih šest mjeseci SAD je doživio oko 150 politički motiviranih napada - gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je Jensen. „Mislim da se trenutno nalazimo u vrlo, vrlo opasnoj situaciji koja bi vrlo lako mogla eskalirati u šire građanske nemire ako s tim ne suočimo“, rekao je Jensen. „Ovo bi apsolutno moglo poslužiti kao svojevrsna točka paljenja koja će potaknuti još više toga“, dodao je.

Stručnjaci za domaći terorizam navode niz čimbenika za povećano nasilje u SAD-u: ekonomsku nesigurnost, tjeskobu zbog promjenjive rasne i etničke demografije i sve zapaljiviji ton političkog diskursa. Tradicionalne ideološke podjele - nekada usredotočene na politička neslaganja - pretvorile su se u dublje, osobnije neprijateljstvo. Taj bijes pojačava mješavina društvenih medija, teorija zavjere i osobnih nezadovoljstava.

Reuters je prošle godine identificirao najmanje 300 slučajeva političkog nasilja diljem SAD-a između napada na Capitol 6. siječnja 2021. i predsjedničkih izbora 2024., što označava najznačajniji i najdugotrajniji porast takva nasilja od 1970-ih. „Ekstremno političko nasilje sve više postaje norma u našoj zemlji, a pucnjava na Charlieja Kirka ukazuje na daleko veći i sveprisutni problem: činovi nasilja postaju sve češći, čak i bez jasne ideologije ili motiva“, rekao je Jon Lewis, istraživački suradnik u Programu za ekstremizam na sveučilištu Georgea Washingtona.

„Postoji stvarna zabrinutost oko toga kako će izgledati uzvratni udarac na nešto ovakvo“, rekao je. Drugi stručnjaci koji proučavaju političko nasilje složili su se. „Ljudi nerado prvi sudjeluju u nasilju, ali su puno spremniji sudjelovati u nasilju kao odmazdi“, rekla je Lilliana Mason, profesorica politologije na Sveučilištu Johns Hopkins.

„Nitko ne želi biti taj koji će ga započeti, ali mnogi ljudi žele moći ga dovršiti.“ Kirk, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA, obraćao se okupljenima na otvorenom sveučilištu Utah Valley pred oko 3000 ljudi kada je odjeknuo pucanj, zbog čega je pao sa stolca, a prisutni su u panici pobjegli.

FOTO Prizori s mjesta strave: Ovdje je ubijen Trumpov saveznik, ljudi su se razbježali nakon pucnjave

Vlasti još nisu javno identificirale osumnjičenika do srijede navečer, gotovo šest sati nakon pucnjave. Ravnatelj FBI-a Kash Patel rekao je da je neimenovani „subjekt“ pritvoren na ispitivanje, a zatim pušten. Kirk, 31, bio je pionir konzervativnog pokreta i iskoristio je moć društvenih mreža kako bi privukao milijune mladih Amerikanaca u Trumpovu MAGA bazu.

„Nitko nije bolje razumio niti imao srce za mlade u Sjedinjenim Državama od Charlieja“, rekao je Trump u poruci na društvenim mrežama kojom je objavio Kirkovu smrt. Predsjednik Zastupničkog doma Republikanske stranke Mike Johnson rekao je za CNN da je došlo do „poplave“ zastupnika koji pozivaju na jaču sigurnost nakon Kirkova ubojstva.

„Začarani krug“

Sam Trump bio je meta dva pokušaja atentata prošle godine. U jednom, napadača su ubile vlasti nekoliko sekundi nakon što je pucao. U drugom, muškarac je uhićen noseći pušku s nišanom u blizini golf kluba Palm Beach gdje je Trump igrao. Njegovo suđenje započelo je ovog tjedna. Osim toga, dva nedavna napada desničarskih teoretičara zavjere ove godine potresla su zastupnike i vladine službenike diljem zemlje.

U lipnju je kršćanski nacionalist ubio visoko pozicioniranu demokratsku zastupnicu i njezina supruga u Minnesoti te ranio drugog demokrata. U kolovozu je naoružani napadač opsjednut teorijama zavjere o covidu-19 pucao iz vatrenog oružja na sjedište Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti, ubivši policajca.

Od siječnja je najmanje 21 osoba ubijena u incidentima političkog nasilja, od kojih je 14 u napadu u New Orleansu, a napadač je tvrdio da je odan skupini Islamskoj državi. U svibnju je propalestinski aktivist ubio dva zaposlenika izraelskog veleposlanstva u Washingtonu i nakon uhićenja rekao policiji: "Učinio sam to zbog Gaze", prema sudskim dokumentima.

U srpnju je skupina od najmanje 11 militanata u crnoj odjeći vojnog stila napala imigracijski pritvorski centar u Teksasu, priopćilo je ministarstvo pravosuđa. Skupina je ispalila pirotehnička sredstva, ispisala sprejem "izdajnik" i "ICE Pig" na vozilima te pucala u policajca ranivši ga u vrat, dok su drugi pucali na čuvare u pritvoru, priopćio je FBI.

Otkad se vratio na dužnost, Trump je smanjio napore u suzbijanju domaćeg ekstremizma, preusmjeravajući resurse prema provedbi imigracijskih zakona i navodeći južnu granicu kao najveću sigurnosnu prijetnju. Jensen, istraživač sa Sveučilišta Maryland koji prati nasilje za Nacionalni konzorcij za proučavanje terorizma i odgovora na terorizam, rekao je da budućnost izgleda sumorno.

„Ovo je administracija koja je, slažete li se s njom ili ne, napravila duboke promjene u ovoj zemlji u osam mjeseci koliko je na vlasti“, rekao je. „Neki ljudi to vole, neki mrze. Ljudi koji to mrze počinju djelovati. Ljudi koji to vole djelovat će protiv onih ljudi koji to mrze, i to postaje začarana spirala koja bi nas mogla odvesti u nešto stvarno, stvarno loše.“