FOTO Prizori s mjesta strave: Ovdje je ubijen Trumpov saveznik, ljudi su se razbježali nakon pucnjave

Konzervativni influencer i voditelj jednog od najpopularnijih američkih podcasta, Charlie Kirk, ubijen je u srijedu tijekom atentata na Sveučilištu Utah Valley u Oremu, Utahu. Kirk, 31-godišnji aktivist i osnivač konzervativne studentske organizacije Turning Point USA, bio je jedan od najutjecajnijih glasova među mladim pristašama Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama.
Konzervativni influencer i voditelj jednog od najpopularnijih američkih podcasta, Charlie Kirk, ubijen je u srijedu tijekom atentata na Sveučilištu Utah Valley u Oremu, Utahu. Kirk, 31-godišnji aktivist i osnivač konzervativne studentske organizacije Turning Point USA, bio je jedan od najutjecajnijih glasova među mladim pristašama Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama.
Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribu
Share
Podijeli
Prema dostupnim informacijama i video snimkama koje kruže društvenim mrežama, Kirka je pogodio hitac dok je odgovarao na pitanje o transrodnim masovnim ubojicama.
Prema dostupnim informacijama i video snimkama koje kruže društvenim mrežama, Kirka je pogodio hitac dok je odgovarao na pitanje o transrodnim masovnim ubojicama.
Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribu
Share
Podijeli
U trenutku pucnja pomaknuo je ruku prema vratu i pao sa stolice, dok su studenti razbježali u panici. Iz njegove organizacije objavili su da je pogođen u vrat i odmah prebačen u bolnicu, gdje je podvrgnut operativnom zahvatu.
U trenutku pucnja pomaknuo je ruku prema vratu i pao sa stolice, dok su studenti razbježali u panici. Iz njegove organizacije objavili su da je pogođen u vrat i odmah prebačen u bolnicu, gdje je podvrgnut operativnom zahvatu.
Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribu
Share
Podijeli
Unatoč naporima liječnika, Kirk je preminuo. Navodno je pogođen s gotovo 200 metara udaljenosti.
Unatoč naporima liječnika, Kirk je preminuo. Navodno je pogođen s gotovo 200 metara udaljenosti.
Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribu
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JIM URQUHART/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/