'Sisačkom Hulku' novih 2,5 godina zatvora: Nadrogiran je ušao u stan podstanarke i počeo je pipkati

Damir Šišaković (42), poznat javnosti i kao ''sisački Hulk'' jer je još u ljeto 2016. pobjegao iz sisačkog zatvora tako što je raširio rešetke na prozoru čelije, ponovno je nepravomoćno osuđen. Kako doznaje Jutarnji list, Šišaković je dobio novih dvije i pol godine zatvora iako se trenutno nalazi u Lipovici na izdržavanju kazne jer je 29. lipnja 2022. počinio bludničenje nad državljankom Indije koja je bila podstanarka u stanu njegove djevojke.

- Ušao je u moju spavaću sobu oko 1 sat, ponašao se kao psihopat, govorio mi je: ‘Neću te povrijediti‘. Sjeo mi je na krevet, počeo me dirati. Vikala sam i nisam mogla disati. Smrdio je na alkohol. Rekla sam mu da mi treba lijek. Otišli smo u kuhinju, a on me držao za prste. Uzela sam nož, pa mi je zgrabio ruku i porezala sam se. Molila sam ga da ode, a on je govorio na engleskom da ne zovem policiju i da ne kažem ništa stanodavki - ispričala je.

Otišao je u svoj stan i pustio glasnu glazbu, a ja sam otrčala u kupaonicu i zaključala se. Nazvala sam kolegicu i rekla što se dogodilo. On se vratio u stan, pred vrata kupaonice. Lupao je po njima i potrgao ih. Molio je opet da ne zovem policiju, a meni je ruka sve više krvarila - ispričala je žrtva. Šišaković se pak branio na sudu, no on mu nije povjerovao jer već ima dvije presude za bludne radnje, kao i razbojništva i teška ozljeđivanja.

Inače, Šišaković je ranije bio osuđen i jer je silovao i opljačkao djevojku, a nakon bijega policija ga je uhitila u Žgombićima kod Malinske na otoku Krku. Osim njega tada je bio uhićen i Ivan Dejanović, a u rješenju o provođenju istrage se tada navodilo kako je dvojac maloljetnicu prvo silovao, a potom su je protiv njene volje automobilom odvezli do bankomata, zaprijetili joj pištoljem kako bi podigla novac, što je ona i učinila.

