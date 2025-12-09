Siromašna kućanstva u Njemačkoj natprosječno troše na prehranu i stanovanje

Porast cijena stanovanja i prehrane posljednjih godina posebno opterećuje kućanstva s nižim primanjima, priopćio je u utorak njemački ured za statistiku. Prema posljednjim podacima za 2023., kućanstva s primanjima ispod 1300 eura su na stanovanje i prehranu trošile 64 posto primanja.

Kod onih s primanjima iznad 5000 eura taj je udio bio 47 posto. U prosjeku su sva kućanstva u Njemačkoj trošila 52 posto prihoda na prehranu i stanovanje, kažu u uredu.

Domaćinstva s nižim primanjima su natprosječno velik udio sredstava koja im stoje na raspolaganju trošila i na izdatke za mobilnu telekomunikaciju, pretplate za streaming servise te za kupnju elektronskih uređaja poput mobitela, tableta i računara. Kad su u pitanju izdaci za promet, slobodno vrijeme ili odjeću vrijedi pravilo što su primanja veća, to je udio koji se troši viši.

Posljednjih desetak godina su posebno povećani izdaci za stanovanje zbog rasta stanarina pogotovo u većim gradovima. U Berlinu se cijena najma više nego udvostručila, a u gradovima poput Muenchena, gdje su stanarine oduvijek bile više nego u ostatku zemlje, stanarine su porasle za 61 posto.