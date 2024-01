Širi se teorija da na novogodišnjoj snimci nije pravi Putin: 'Obratite pozornost na područje vrata'

Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji će se kandidirati na izborima u ožujku, u nedjelju se u novogodišnjem obraćanju samo usput dotaknuo rata u Ukrajini, pozdravljajući svoje vojnike kao heroje, no uglavnom naglašavajući jedinstvo i zajedničku odlučnost. Prethodno snimljeno obraćanje, koje se prikazuje kratko prije ponoći u svih jedanaest ruskih vremenskih zona, potpuno je suprotno prošlogodišnjem kada je Putin stajao iza vojnika i pozivao građane na žrtvu u onome što je nazvao borbom za opstanak.

"Svima koji su na borbenim položajima i u prvom planu borbe za istinu i pravdu: Vi ste naši heroji, naša srca su s vama. Ponosimo se vama, divimo se vašoj hrabrosti", rekao je Putin, ovaj put tradicionalno pod zidovima Kremlja.

Govor je izazvao val tvrdnji da je Putinov izgled bio neuobičajen te kako je računalno generiran. Ukrajinac Mykhailo Golub, primjerice, na platformi X podijelio je isječak govora na kojem je zaokružen Putinov vrat, prenosi The Sun.

Apparently, the New Year greeting of Putin was AI-generated pic.twitter.com/kY4qRI3tzO