Šire se snimke iz Rusije kakve dugo nisu viđene, ori se pjesma: 'Gdje ste bili prokleta čudovišta?

Na središnjem trgu Sankt Peterburga okupili su se mladi koji su skandirali stihove zabranjene pjesme "Co-operative Swan Lake" ruskog repera Noizea MC-a, čiji je pravi identitet Ivan Alekseev. Pjesma, proglašena "ekstremističkom" prema strogim ruskim zakonima o cenzuri, postala je neslužbena himna otpora među mladim, liberalnim Rusima koji izražavaju bijes i razočaranje zbog rata u Ukrajini i autoritarne vladavine. "Gdje ste bili osam godina, prokleta čudovišta? Želim gledati balet, pustiti labudove da plešu", pjevali su okupljeni na prometnoj ulici, referirajući se na stihove koji ismijavaju Putina i njegov bliski krug. Pjesma aludira na "Labuđe jezero", balet koji je u kasnim godinama Sovjetskog Saveza postao simbol političkih previranja, emitirajući se na državnoj televiziji tijekom kriznih trenutaka.

Snimke okupljanja koj kruže društvenim medijima izazvale su buru na prokremljskim Telegram kanalima, gdje propagandisti zahtijevaju trenutno kažnjavanje sudionika. Dosad nije zabilježeno uhićenje povezano s ovim događajem, piše Telegraph.

Last night, defying the Kremlin, hundreds of young people in St Petersburg gathered to sign songs calling for the ousting of "the old man".



One song in particular by pro-Ukrainian rapper "Noize MC" features lyrics:



“The old man still clings to his throne, afraid to let go.”… pic.twitter.com/Ev1qEsgVmM — Kyiv Insider (@KyivInsider) October 15, 2025

Ovo nije prvi put da se mladi u Sankt Peterburgu okupljaju kako bi pjevali antiratne pjesme. Tijekom ljeta zabilježeni su slični događaji, često uz izvođenje Alekseevljevih djela. Iako je njegova glazba zabranjena na ruskim platformama, milijuni je i dalje slušaju u barovima, putem VPN-ova na YouTubeu ili kroz obrade pjesama. Prema ruskim zakonima, posjedovanje ili širenje "ekstremističkog" materijala može rezultirati ozbiljnim kaznama, uključujući označavanje pojedinaca kao "ekstremista".