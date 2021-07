Sindikati uzalud digli buku: Samo 7 maturanata na ispit došlo iz samoizolacije

Najosnovnija statistika državne mature – ona koja podrazumijeva broj učenika na ispitima, a u posljednje dvije godine i broj onih koji su zaraženi i/ili u samoizolaciji zbog korone, nakon održanih najvažnijih ispita za srednjoškolce, neumoljivo se narugala predstavnicima sindikata obrazovnog sektora.

Naročito Branimiru Mihalinecu, predsjedniku Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. On je, podsjetimo, uoči održavanja ovogodišnjih ispita državne mature sazivao novinske konferencije, pisao Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Nacionalnom centru, i bio ljutit – a sve zato što su navedeni odlučili da maturanti kojima je izdana mjera samoizolacije, a nisu zaraženi, mogu pristupiti pisanju ispita državne mature, ali u posebnoj učionici uz nadzor nastavnika koji pristanu čuvati samoizolirane učenike.

Štoviše, kao glas srednjoškolskih nastavnika, bez imalo zadrške, Mihalinec je kazao da nastavnici ne žele čuvati takve učenike iako su svi nastavnici već tada mogli doslovce birati cjepivo kojim su strah mogli umanjiti. Umjesto njih tada su se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja počeli prijavljivati dobrovoljci – između ostalog profesori iz osnovnih škola kako bi “dali ruku” u što lakšoj i za učenike bezbolnijoj provedbi državne mature.

Takvim je protivljenjem, upozoravao je prije manje od dva mjeseca Večernjak, Mihalinec još više srozao ugled nastavnika u javnosti, tim više jer je isto pravilo vrijedilo i godinu dana ranije, ali tada je očito promaklo sindikalistima jer su se tada borili za to da profesori prime dodatnu naknadu jer moraju raditi i s onim učenicima koji su im prve pandemijske godine bili u samoizolaciji.

Dok su nastavnici upozoravali da im je to posao i obveza, sindikalisti su to predstavljali kao dodatni teret držeći da je podjela na samoizolirane i one slobodne učenike posve opravdana. Sada je statistika samo potvrdila da sindikati sa stvarnim zbivanjima u školi nemaju veze.

Naime, u cijeloj zemlji bilo je tek sedam maturanata koji su pristupili ispitima u vrijeme dok im je bila propisana mjera samoizolacije, a koji nisu bili zaraženi niti su imali simptome zaraze. Zbog sedmero samoizoliranih maturanata koji su kroz cijelu godinu pokazali više odgovornosti nego oni koji su se borili protiv njih nije se dodatno zarazio nijedan nastavnik koji je odlučio paziti na red u njihovoj učionici. No to nije dovoljno za ispriku sindikata.

