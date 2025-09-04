Sin (23) se predstavio kao kupac, pa ukrao 5600 eura vrijedne ogrlice, a majka (50) vozila automobil za bijeg!?

Razbojstvo u jednoj opatijskoj zlatarni, koje se dogodilo 27. kolovoza, dobilo je pomalo nesvakidašnji završetak, kada je policija pronašla osumnjičenike za to djelo. Jer na iznenađenje policajaca ispostavilo se da su u tom razbojstvu, kako piše portal Burin.hr, sudjelovali jedan 23-godišnjak i njegova 50-godišnja majka!?

Policija u svom službenom priopćenju nije navela da je riječ o majci i sinu, no zato su naveli da se 23-godišnjaka sumnjiči za razbojstvo, a 50-godišnjaku za pomaganje u razbojstvu i krivotvorenje isprava. Uglavnom, riječ je o događaju koji se zbio 27. kolovoza, kada je 23. godišnjak ušao u jednu zlatarnicu u Opatiji. Glumio je da je kupac, zainteresiran za kupnju nakita, a da bi sve bilo uvjerljivije, djelatnici se obraćao na - stranom jeziku.

Ona mu je odgovarala na pitanja i pokazivala mu nakit, a u nekom trenutku 23-godišnjak ju je, kako se sumnja poprskao nadražujućim sprejem, najvjerojatnije suzavcem. Dok je šokirana djelatnica pokušavala doći sebi, 23-godišnjak je, kako se sumnja, ukrao ogrlice vrijedne 5.600 eura. Nakon toga je istračao iz zlatarne te uletio u vozilo u kojem je sjedila njegova 50-godišnja majka. Ona ga je odvezla s mjesta razbojstva, pa se sumnjiči za pomaganje u razbojstvu, a dobila je prijavu i za krivotvorenje isprava jer su na vozilu za bijeg bile tablice drugog vozila.

Majka i sin su nakon nekog vremena nađeni, a policija je pretragama kod njih našla i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje ukradenog nakita. Oboje su privedeni, a nakon što su ispitani, tužiteljstvo je predložilo da se 23-godišnjaku, odredi istražni zatvor, no sutkinja istrage Županijskog suda u Rijeci smatrala je da će mjere opreza biti dovoljne, pa se mladić mora u točno određeno vrijeme javljati policiji, a morao je predati i osobnu iskaznicu te ne smije napuštati mjesto boravišta.