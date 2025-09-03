Osječka policija istražuje nasilnu smrt žene u Tenji, uhitili su osumnjičenog

Osječko-baranjska policija izvijestila je u srijedu da je uhitila jednu osobu, koju se prema neslužbenim podacima sumnjiči za nasilnu smrt žene u Tenji čiji je nestanak prijavljen početkom kolovoza. Policija je, ne otkrivajući pojedinosti istrage, navela tek da je uhićena jedna osoba koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje.

Prema neslužbenim informacijama i medijskim napisima sumnja se u nasilnu smrt žene za kojom je bila raspisana potraga. Njezin nestanak prijavljen je 2. kolovoza, a posmrtni ostatci navodno su pronađeni u septičkoj jami. U osječko-baranjskoj Policijskoj upravi nisu željeli komentirati slučaj ni medijske napise da su posmrtni ostatci pronađeni u septičkoj jami. U tijeku je kriminalističko istraživanje o čijim će rezultatima javnost biti pravodobno obaviještena, rekli u policiji.