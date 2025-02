Šime Erlić za Večernji: 'Zadar stagnira. Izliveno je toliko žuči i negativne energije, a najveći gubitnik je naš grad'

Šime Erlić kandidat je HDZ-a za gradonačelnika Zadra . Mirnoćom u nastupu podsjeća na Božidara Kalmetu koji iako opterećen suđenjima i optužnicama već 30 godina vedri i oblači Zadrom. Erlić će od Zadrana za tri mjeseca saznati žele li ga za gradonačelnika, a to uz njega pak najviše želi Andrej Plenković. On je naime odlučio i poslao Erlića s ministarske pozicije u bitku za Zadar u kojem je HDZ na prošlim izborima uspio “samo” dobiti gradonačelnika, a izgubiti vijeće. Hoće li u toj utrci Erlić kao i dosad ostati miran, uspjeti u kampanji nametnuti uspjehe u privlačenju sredstava iz EU fondova, i kako će se braniti od prozivki oporbe da je bio dio Vlade RH s nizom smijenjenih i za kriminal osumnjičenih ministara? I kako će se nositi s govornice zadarskog gradskog vijeća u niz navrata istaknutim optužbama na račun HDZ-a o sumnjivim investicijama i investitorima, o zagađenju okoliša, preizgrađenosti, o iseljavanju iz stare jezgre, i o kriminalu u sportu, saznat će se dakako nakon odluke zadarskih birača jer njihova je zadnja i pravo. A evo što je od Erlića Večernji list doznao u intervjuu nakon njegova nastupnog govora tijekom objave za HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zadra.

Nije čest slučaj u kojem političar mijenja funkciju ministra za kandidaturu za gradonačelnika, zanima nas kako je do toga došlo, jeste li to sami tražili i kako je to iskomunicirano s premijerom i predsjednikom stranke Andrejom Plenkovićem? - Možda nije uobičajeno, ali ja nisam nimalo dvojio da to trebam napraviti, jer smatram da je u ovoj izazovnoj situaciji u kojoj se Zadar nalazi, moja dužnost da se uključim i pomognem. Kao resorni ministar ponosan sam na razvoj svakog hrvatskog grada, ali kao Zadranin se nisam mogao miriti s time da već nekoliko godina stagniramo dok drugi gradovi poput Šibenika, Osijeka, Velike Gorice i drugih koriste nikad veće prilike i idu naprijed.

Svi koji me poznaju znaju da odluke ne donosim preko noći. Od samog početka mog mandata u Vladi, i kao državni tajnik i kao ministar, radio sam s uvjerenjem da svojim znanjem i iskustvom mogu pomoći razvoju svih krajeva Hrvatske, ali istina je da je Zadar uvijek bio moj prioritet. Kada su u mom gradu počeli problemi s upravljanjem, proračunom i razvojem, nisam sebi mogao dozvoliti da stojim sa strane. Biti ministar u Vladi RH ogromna je čast, a premijer mi je dao povjerenje i sve vrijeme imao razumijevanja za moj rad. Odluku sam donio nakon razgovora s obitelji, strankom u Zadru i naravno, s premijerom Plenkovićem. Podržao je moju želju da preuzmem odgovornost za svoj grad jer razumije koliko mi Zadar znači. Vjerujem da je ministarstvo dobro posloženo i da će tko god dođe dobiti izvrstan tim stručnjaka te sa sigurnošću nastaviti uspješno voditi taj resor.



Koji je glavni razlog zbog kojeg ste se odlučili za kandidaturu. Ipak je to rizik, u Zadru je HDZ prije četiri godine tijesno dobio gradonačelnika, a izgubio gradsko vijeće… - Zadar stagnira. To je činjenica. Ova situacija, gdje već četiri godine imamo blokadu proračuna i političke sukobe koji koče razvoj, za mene je neprihvatljiva. U politiku sam ušao zbog Zadra i za mene nema veće odgovornosti ni časti. Vjerujem kako mogu okupiti najbolji tim koji će biti lišen sitnih podjela. Ovo je puno više od još jedne stranačke utakmice. Ovo je borba da Zadar iskoristi svoj potencijal. I tu nema kalkulacija – ovo je moj dom, moji sugrađani zaslužuju da se svi damo 100%.



I na predsjedničkim izborima kandidat Vaše stranke dobio je manje od 6000 glasova, tri puta manje od predsjednika RH? Mislite li da je Zadar okrenuo leđa HDZ-u? - Više puta su u Zadru na predsjedničkim izborima birani kandidati koji nisu bili iz naše stranke, od Mesića, Josipovića… pa bi na lokalnim izborima nakon toga uvjerljivo pobjeđivao HDZ, ali prije svega Zadrani su uvijek birali ljude za koje vjeruju da će ih voditi naprijed. Nemojmo zaboraviti ni pobjedu HDZ u Zadru na parlamentarnim izborima prošle godine. Svaki izbori su poruka, a mi smo tu poruku shvatili još nakon prošlih lokalnih izbora na kojima smo pobijedili na izborima za gradonačelnika ali nismo formirali većinu u vijeću. Siguran sam da ovo kako je izgledao ovaj mandat nije ono što itko dobronamjeran želi svom gradu. Zato moja kandidatura ide u smjeru otvaranja novog poglavlja. Ponavljam, svjestan sam poruka birača, saslušali smo ih i pokazat ćemo da smo spremni na promjenu. Moj cilj nije stranačka pobjeda, nego pobjeda Zadra. Ako Zadrani prepoznaju da nudim konkretna rješenja i tim ljudi koji može povući grad naprijed, vjerujem da će mi dati povjerenje.

- HDZ u Zadru ima dugu tradiciju uspjeha i brojna postignuća na kojima su nam drugi gradovi zavidjeli, ali svjesni smo da je nakon toliko godina kod dijela građana došlo do zasićenja. Okolnosti su se promijenile i otvara se prostor za drugačiji rad. To što smo kontinuirano dobivali povjerenje građana omogućilo je realizaciju brojnih projekata, ali je dijelom dovelo i do osjećaja zatvorenosti prema onima koji nisu dio stranke. Dojam o tromosti i nedovoljnoj spremnosti na promjenu opterećuje, ne bez razloga, i zato se više nitko ne pita koliko je tu danas istine, ali zato je bitan transparentan i vjerodostojan zaokret od samog početka. Puna profesionalizacija, otvorenost prema svima koji imaju znanje i želju raditi za svoj grad. Građani moraju znati da je gradska uprava tu radi njih, da je otvorena, dostupna, spremna saslušati i brzo reagirati. Moramo stvoriti sustav u kojem je svima jasno da radna mjesta i prilike ovise o znanju, trudu i rezultatima. Tako sam radio cijeli svoj radni vijek i tako želim voditi Zadar.- Činjenica koju ponavljam je da smo u četiri godine imali četiri neizglasan proračuna. Izliveno je toliko žuči i negativne energije, a najveći gubitnik je Zadar. To nije moj dojam, to su činjenice. Zbog toga nismo mogli povlačiti europska sredstva, zaustavljeni su ili značajno usporeni brojni projekti i više nema jasnog smjera. To je unazadilo Zadar i to želim promijeniti. Neću upirati prstom u oporbu. Gledam kako možemo unaprijediti naš način rada i komunikacije prema građanima, ali i oporbi. Nudim suradnju svima, ali inzistirat ću na odgovornosti. Građani od gradske uprave i vijeća očekuju rješenja, a ne stalne blokade. Zadrani zaslužuju funkcionalan grad, a ne politički ring.- Do izbora je tri mjeseca i detaljno ćemo predstaviti viziju, tim i program, no suština je da Zadar mora iskoristiti 100% svog potencijala. To znači moderan, zelen, tehnološki napredan grad, s uređenim kvartovima, boljom infrastrukturom i oplemenjenim javnim prostorima, ali i grad koji je uključiv i koji dozvoljava svakom pojedincu da sebe vidi tu i da se ovdje može ostvariti. Novac za razvoj postoji, i europska sredstva nikad nisu bila dostupnija. Zahvaljujući osobnom iskustvu rada i poznavanju sustava, siguran sam da imamo ljude i alate koji mogu isporučiti rezultate.- Istraživanja radimo redovito, pogotovo pred izbore i ona idu u prilog i meni i stranci, no ona nisu presudna. Povjerenje građana stječe se kroz konkretan rad i tim koji okupljate i jedini glas koji se broji je onaj na izborima. Ono što ja nudim je otvorenost. Prerano je govoriti o situaciji nakon izbora, ali koalicijski potencijal će biti velik s onima koji žele raditi. Volio bih da ukupni saziv gradskog vijeća bude kvalitetniji i lišen strasti i negativnosti kakve smo gledali ove četiri godine. Ako svi želimo dobro Zadru, onda moramo biti konstruktivni, i u tom slučaju ne sumnjam da ćemo naći rješenje.

