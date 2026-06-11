Bivši novinar Nove TV o svom životu s HIV-om: 'Želio sam pokazati da smo i mi homoseksualci normalni ljudi'

Bivši novinar Nove TV Edi Kiseljak nedavno je javno progovorio o svom životu s HIV-om. Edi je gostovao u emisiji "Nedjeljom u 2", a izdao je i kjnjigu "Ja sam Edi" i odlućio ispričati priču koja nije samo njegova, nego priču tisuća ljudi koji godinama žive između straha, srama i potrebe da budu prihvaćeni. Sad je za net.hr otrio kako izgleda njegov život nakon javnog istupa.

- Prošla su sada već dva mjeseca od tog istupa i možda je najveća promjena u mom životu to što sam imao čast upoznati velik broj ljudi, bilo kroz predstavljanja knjige diljem Hrvatske, bilo kroz poruke koje svakodnevno dobivam na društvenim mrežama. Osjećam se privilegirano što mi ljudi vjeruju dovoljno da sa mnom podijele svoje najintimnije priče, svoje strahove, borbe i iskustva. Iskreno, najviše me dira kada vidim da nekome mogu pomoći, makar samo razgovorom, razumijevanjem ili time da se zbog moje priče više ne osjeća sam. Zapravo, upravo je to pravi smisao moje knjige - ne samo ispričati moju priču, nego otvoriti prostor drugima da i oni progovore o svojoj, rekao je Edi koji je presretan odazivom ljudi na promocijama knjige u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Vukovaru.

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- Možda su me najviše iznenadili upravo oni koji u prošlosti nisu skrivali svoje homofobne stavove, ljudi kojima je smetalo to što sam u braku s muškarcem, što dijelimo zajedničke fotografije na društvenim mrežama, koji su znali govoriti da se moram sramiti toga što sam. Zato mi je danas nevjerojatno čitati njihove poruke podrške, slušati njihove riječi i vidjeti koliko su promijenili pogled na mene, ali i na LGBT zajednicu općenito. To mi je možda i najveća potvrda da sve ovo ima smisla, jer moj cilj nikada nije bio provocirati ili šokirati. Želio sam ljudima približiti nas homoseksualce, pokazati da smo i mi sasvim normalni ljudi - ljudi koji vole, koji pate, koji se bore, koji žele obitelj, sigurnost i prihvaćanje, baš kao i svi drugi. Mislim da se najveće promjene događaju onda kada nekoga upoznate kroz emociju i iskrenost, a ne kroz predrasude, rekao je Edi i dodao da ne čita komentare ispod članaka, jer one najnegativnije ostavljaju ljudi koji su frustrirani.

- Mislim da je društvo danas ipak spremnije prihvatiti različitosti nego što je bilo prije, ali razlog tome nije što su se stvari promijenile same od sebe, nego zato što se o njima napokon počelo govoriti. Moramo govoriti, o svemu - o seksualnosti, mentalnom zdravlju, HIV-u, različitostima, strahovima i svemu onome što je društvo godinama guralo pod tepih jer šutnja nikada nije donijela razumijevanje. Šutnja hrani predrasude, a iz predrasuda vrlo lako dolaze puno gore stvari – mržnja, osuda, nasilje i odbacivanje. Kada ljude upoznate kroz njihove priče, emocije i životna iskustva, tada ih više ne možete svesti na etikete, tada shvatite da smo svi, bez obzira na razlike, prije svega ljudi koji žele isto – ljubav, mir, sigurnost i prihvaćanje. Zato vjerujem da je svaki iskren razgovor korak prema boljem i humanijem društvu, kazao je Kiseljak.