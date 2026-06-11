FOTO Od promocije do javnog događaja: Zagreb dirnula priča o Toniju Hercegu

Knjiga „Sin – Priča o Toniju“ autora Zdenka Hercega predstavljena je 10. lipnja u prepunoj dvorani Školske knjige u Zagrebu pred publikom koja je višestruko nadmašila očekivanja organizatora. Knjiga donosi potresnu priču o životu Tonija Hercega, padobranca francuske vojske hrvatskih korijena, koji je 6. svibnja 2025. poginuo u Ukrajini štiteći vlastitim tijelom svoje suborce tijekom napada ruskog drona. Napisana iz perspektive oca, prerasta osobnu tragediju i postaje univerzalno svjedočanstvo o časti, dužnosti i žrtvi.

Već sam početak večeri pokazao je da nije riječ o uobičajenoj promociji knjige. Zbog velikog broja uzvanika morali su se unositi dodatni stolci, a brojni posjetitelji program su pratili stojeći. Večer je ubrzo poprimila obilježja mnogo šireg javnog događaja. U prepunoj dvorani susreli su se obitelj i prijatelji, znanstvenici i umjetnici, diplomati, vojnici i građani, potvrđujući da je priča o Toniju odavno nadrasla granice jedne obitelji i postala priča koja nadahnjuje mnogo širi krug ljudi. Među okupljenima bili su članovi obitelji, prijatelji, Tonijevi suborci, predstavnici kulturnog, znanstvenog i javnog života, diplomatskog zbora, Katoličke Crkve te brojni građani koji su željeli odati počast Toniju Hercegu i podržati objavljivanje knjige o njegovu životu, vrijednostima i nasljeđu.

Nakon uvodnih riječi Nedjeljka Pintarića prikazan je kratak film „Tko je bio Toni?“ autora Ivana Hercega, Tonijeva brata, koji je fotografijama, obiteljskim snimkama i uspomenama predstavio Tonijev životni put – od djetinjstva provedenog u nekoliko europskih zemalja do posljednjih godina u Ukrajini. Film je snažno dirnuo okupljene i dao večeri osobnu, obiteljsku dimenziju.

O knjizi su potom govorili urednik Žarko Ivković te promotori Darko Marčinko i Božo Skoko. U svom izlaganju Ivković je naglasio kako je rukopis nadmašio njegova početna očekivanja. Kao urednik očekivao je vrijedan dokument o životu i pogibiji Tonija Hercega, no već nakon prvih stranica, kako je istaknuo, shvatio je da pred sobom nema samo svjedočanstvo nego i istinsko književno djelo. Posebno ga je impresionirala činjenica da autor nije profesionalni književnik, nego molekularni biolog, koji je uspio spojiti preciznost znanstvenika s osjetljivošću umjetnika. Urednik je izrazio uvjerenje da knjigu „Sin – Priča o Toniju“ treba vrednovati ne samo kao potresno svjedočanstvo nego i kao vrhunsko književno djelo koje će dugo živjeti među čitateljima. Njegova je najveća snaga u tome, naglasio je, što od osobne tragedije ne stvara patetiku, nego književnost, a od jednog života univerzalnu ljudsku priču.

Darko Marčinko govorio je o Tonijevu karakteru, identitetu i vrijednostima koje su ga oblikovale. Opisao ga je kao čovjeka kojega su vodili ideali, empatija i osjećaj odgovornosti prema drugima. Posebno je odjeknula njegova misao da „heroji nisu stvoreni za običan život“, već da ih vodi potraga za dubljim smislom i spremnost da za druge preuzmu najveći rizik.

Božo Skoko naglasio je da ova knjiga nije samo priča o poginulom vojniku nego i o obitelji, ljubavi i nasljeđu koje ostaje nakon čovjeka. „Ova knjiga boli, ali i liječi i obvezuje“, rekao je, te pozvao okupljene da pamte Tonija kao čovjeka čije je ime trajno upisano u hrvatsku, francusku i ukrajinsku priču.

Glazba je tijekom večeri bila mnogo više od predaha između govora. Maja Ištvanić, uz klavirsku pratnju maestra Josipa Cvitanovića, dirnula je okupljene izvedbom pjesme „Zemlja dide mog“, koja je prizvala obiteljske korijene i zavičaj iz kojeg je potekla priča obitelji Herceg. Večer je zaključena legendarnom „Hymne à l’amour” Edith Piaf, otpjevanom na francuskom jeziku, kao simboličnim mostom između Hrvatske i Francuske te ljubavi koja nadilazi vrijeme i smrt.

Veliko iznenađenje za okupljene bilo je obraćanje Fabiena Fieschija, veleposlanika Francuske Republike u Hrvatskoj, koji je, mimo programa, odlučio uputiti nekoliko riječi nazočnima. Podsjetio je kako je Toni Herceg služio francuskoj vojsci s odanošću i hrabrošću te izrazio razumijevanje za njegovu odluku da slijedi vlastita uvjerenja i pridruži se obrani Ukrajine. U tom je kontekstu povukao paralelu sa Jean-Michelom Nicolierom, Francuzom koji je tijekom Domovinskog rata dao život za Hrvatsku.

Videoporukom prisutnima se obratila i Anica Djamić, hrvatska veleposlanica u Ukrajini, a Vasyl Kyrylych, veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj, svoj je govor nadahnuo riječima iz Evanđelja po Ivanu: „Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“ Govoreći o Toniju Hercegu, istaknuo je kako je upravo tim riječima najbolje opisan njegov životni put i posljednji čin. Toni je, rekao je, dao svoj život za svoju braću po oružju i za slobodu Ukrajine. Zahvalio je njemu i njegovoj obitelji koji su odgojili sina velikog srca.

Vrhunac večeri bilo je obraćanje autora Zdenka Hercega, koji je govorio je o sinu, obitelji, vjeri, odrastanju i gubitku. Govoreći o Toniju, vratio se nekoliko generacija unatrag, do prapradjeda Ante, po kojem je Toni dobio ime, podsjećajući kako se karakter čovjeka ne oblikuje samo vlastitim izborima nego i nasljeđem obitelji. Posebno je istaknuo žene svojega roda – bake, majku, suprugu i druge tihe čuvarice obiteljskoga sjećanja – koje su ljubavlju, vjerom i nesebičnošću prenosile vrijednosti iz naraštaja u naraštaj. Podsjetio je kako se upravo od njih učilo suosjećanje, dobrota i odgovornost prema drugima te da „Tonijevo veliko srce nije nastalo slučajno“.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se pri samom kraju njegova izlaganja kad je istaknuo da postoji osoba bez koje ne bi bilo ni knjige, ni obitelji, ni Tonija – njegova supruga Slavica. U tom je trenutku cijela dvorana spontano ustala i dugotrajnim pljeskom odala priznanje majci, kojoj je knjiga posvećena i koja je bila jedan od njezinih tihih, ali trajnih oslonaca. Bio je to trenutak koji nitko nije planirao, ali koji će se dugo pamtiti.

Poslije završetka programa uslijedilo je dugo druženje autora s uzvanicima, a svi raspoloživi primjerci knjige rasprodani su već tijekom večeri. Predstavljanje knjige „Sin – Priča o Toniju“ pokazalo je da istinite ljudske priče i dalje imaju snagu okupiti ljude različitih generacija, iskustava i svjetonazora. Ono što je započelo kao osobna priča jedne obitelji te je večeri postalo zajedničko sjećanje mnogih. Krcata dvorana, dodatni stolci, posjetitelji koji su program pratili stojeći, spontan pljesak Tonijevoj majci i dugo zadržavanje uzvanika nakon završetka programa svjedočili su da Zagreb nije bio domaćin tek još jedne književne promocije. Predstavljanje knjige preraslo je u veliki javni događaj, u večer zajedništva, zahvalnosti i poštovanja prema čovjeku čiji je život ostavio dubok trag. Ono što je započelo kao promocija knjige završilo je kao svojevrsni javni hommage Toniju Hercegu i vrijednostima koje je živio. Bio je to događaj koji će Zagreb još dugo pamtiti.