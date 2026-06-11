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OSLOBODIO GA IZ MREŽE

VIDEO Ribar bez oklijevanja skočio u more i spasio dupina: 'Najgore se bojati, ovo mi nije prvi put'

Screenshot/Instagram
VL
Autor
Večernji.hr
11.06.2026.
u 22:11

Nakon što je pažljivo oslobodio dupina iz mreže, životinja je nastavila slobodno plivati, a cijelu akciju s broda su pratili njegovi kolege, koji su ga nagradili pljeskom i povicima oduševljenja

Društvenim mrežama širi se snimka iz Primoštena koja je mnogima vratila vjeru u ljudskost. Na videu se vidi kako ribar spašavaju dupina koji se zapleo u njihovu mrežu, a jedan od njih bez razmišljanja skače u more kako bi pomogao preplašenoj životinji. Nakon što je pažljivo oslobodio dupina iz mreže, životinja je nastavila slobodno plivati, a cijelu akciju s broda su pratili njegovi kolege, koji su ga nagradili pljeskom i povicima oduševljenja.

Junak snimke je 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je za 24sata ispričao da mu ovo nije prvi susret takve vrste. 'Nije mi prvi put da sam spašavao dupina. Dupini imaju sva osjetila kao mi, sisavci su. Nije jednostavno, skočio sam među svu ribu iako uvijek postoji opasnost da je unutra primjerice galeb, pauk ili neka druga opasnija riba. Uvijek kažem, bit će što bude, glavno je spasiti dupina. Dupina se ne bojim - kad stavim ruku na njega, on zna da sam ja tu da ga spasim i neće postati agresivan. Sve oni osjećaju',  rekao je Arković.

Dodao je da je upravo na njega pao zadatak spašavanja, a iako mu je to već četvrti takav slučaj, priznaje da mu nije svejedno skočiti u mrežu zbog mogućih opasnosti koje se u njoj mogu skrivati. 'On je u panici, bori se za svoj život i agresivan je dok ne osjeti moju ruku, a tada se automatski umiri jer zna da mu sigurno hoću pomoći. Dupini su jako pametne životinje, osjećaju više nego što mi mislimo', objasnio je.

Dražen se ribarstvom bavi gotovo cijeli život te ističe kako more uvijek traži poštovanje. 'Bilo je situacija kad mi nije bilo ugodno, ali što se tiče dupina, to ne smatram opasnom situacijom. Tako vam je biti ribar, ovaj posao donese svakakve izazove, bude prisutan i strah, ali najgore se bojati. More je nepredvidivo, treba ga poštovati', poručio je za 24sata.

Uz objavljenu snimku na društvenim mrežama pojavila se i poruka: 'Evo za one koji govore da ih plivničari ubijaju', a brojni korisnici u komentarima nisu skrivali oduševljenje prizorom i gestom ribara koji je još jednom pokazao koliko se ljudi i životinje na moru često oslanjaju jedni na druge.
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Ključne riječi
more spašavanje ribari dupin

Komentara 1

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rubinet
22:18 11.06.2026.

Svaka čast, dobri čovječe!

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