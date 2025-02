Od rezultata izbora u Zadru strepe i Plenković i Hajdaš Dončić. Hoće li im račune pomrsiti netko treći?

Zadar će biti majka svih političkih bitaka lokalnih izbora u Hrvatskoj? Baš u Zadru, gdje kandidat Andreja Plenkovića, Dragan Primorac nije uspio skupiti ni 6000 glasova, predsjednik HDZ-a Plenković pokušat će dokazati tezu da lokalni izbori nemaju puno veze s predsjedničkim izborima, a u kojima je predsjednik RH Zoran Milanović dobio preko 18.000 glasova! Zadar je premijeru Plenkoviću toliko bitan da zbog njega ide i u rekonstrukciju Vlade, pa je ministra Šimu Erlića odlučio spustiti na lokalnu razinu i poslati ga u utrku za gradonačelnika u gradu koji je do prošlih izbora figurao kao vječna utvrda HDZ-a.

Gubitak većine u gradskom vijeću na prošlim lokalnim izborima, naposljetku i nemogućnost da HDZ progura svoj prostorni plan, cijene Čistoće, kredit za CGO, ali i brojni prosvjedi Zadrana zbog betonizacije, preizgrađenosti, zagađenja okoliša, HDZ-u nisu ostavili puno izbora - Zadar im je navodno majka svih političkih lokalnih bitaka i šalju tamo dakle najjače snage. Dakako, o rezultatu političke bitke u Zadru značajno ovisi i Plenkovićev status u HDZ-u pred sljedeće parlamentarne izbore. On to zna, pa šalje u Zadar Šimu Erlića koji se na predstavljanju kandidature čak i posuo pepelom priznavši da je i HDZ u Zadru imao grešaka i pozivajući sve na suradnju bez ideoloških razlika Erlić zapravo igra na smirivanje situacije.

Naime, dok oporbu proziva da je kriva što Zadar više nije predvodnik razvoja u Hrvatskoj, on tvrdnjom da su svi dobrodošli zapravo pokušava vjerojatno i zaustaviti priče o HDZ-ovim aferama. Potenciranje projekata bitnih za Zadar bit će očito forte njegove kampanje i očito je da je pripremljen, no i da zna da Plenković od njega ima velikih očekivanja. Ali to zna i SDP. I Siniša Hajdaš Dončić i oni znaju da bi rušenje HDZ-ove utvrde Dončiću bio zamašnjak za parlamentarne izbore, možda čak i za njegov opstanak na vrhu SDP-a. I on mora uvjeriti Zadrane da im prvi puta daju podršku za osvajanje vlasti i time dokazati da je preko 18.000 glasova Milanoviću barem dijelom dokaz SDP-ove, a ne samo Milanovićeve političke prepoznatljivosti.

Stoga je naime, kako Večernji list doznaje zadarski SDP dobio nikad više stranačkih sredstava za predizbornu kampanju, naručio je i platio ankete, oglase i uskoro i s njihove strane kreće žestoka borba za Zadar. Jer, isti kao što bi poraz Erlića u kandidaturi za gradonačelnika Zadra značio njegov oproštaj od politike, isto vrijedi i za vrh SDP-a u Zadru. SDP će navodno ponuditi za gradonačelnika Daniela Radetu i prema neslužbenim saznanjima i anketama i on i SDP su u zaostatku za HDZ-om koliko i SDP za HDZ-om na nacionalnoj razini s tim da su u koaliciji s Možemo navodno blizu na razini statističke greške. No, treba naglasiti da neovisno o tome hoće li ili neće, kako su najavili, uopće izaći na izbore, navodno dobro u ispitivanju javnog mnijenja vise anketa stoje i Ričard(Enio Meštrović) i Marko Vučetić.

Dosta je prema neslužbenim informacijama i neodlučnih i to gotovo četvrtina. Prag navodno prelaze Domino i Most u koaliciji, a blizu je i AM koji navodno bolje stoji u kombinaciji s Ričardom nego sam, i obratno. I to je sve? Nije. Pojavit će se u Zadru naime i još nekoliko značajnih imena, među njima navodno i jedan investitor koji zapošljava značajan broj građana (birača) a i utjecaj u medijima mu je nezanemariv. Hoće li za rezultat zadarskih izbora uz spomenuta stranačka ulaganja i obećanja novih projekata, biti presudno kako će se tko nametnuti u medijima i ko će izdržati, a tko pokleknuti u možda i najbrutalnijoj medijsko-političkoj sceni u Hrvatskoj, ili će pak o rezultatima izbora presuditi ideologija, dosadašnji rad, poskupljenja, slaba kupovna moć, betonizacija… trebali bi znati dakako u svibnju. Dakako, ukoliko i nakon toga ne bude pretrčavanja, prebjega, prijetnji svega onog o čemu smo svjedočili svih dosadašnjih izbora i postizbora.

