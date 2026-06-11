Penava: Od deklaracije o Hrvatima u BiH ne odustajemo

Nakon višednevne izolacije na Visu, u koju se povukao nekoliko dana nakon što je u politički prostor bacio "bombu" u obliku zahtjeva da Sabor deklaracijom zatraži osnivanje posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava napokon se pojavio pred kamerama. U dva televizijska intervjua, na RTL-u i N1, potvrdio je kako njegova stranka neće odustati od donošenja deklaracije kojom bi Sabor zauzeo čvrst stav da se bosanskohercegovačkim Hrvatima neće ponovno dogoditi preglasavanje na izborima za Predsjedništvo BiH. Pritom je poslao i neke zanimljive poruke HDZ-u, starijem koalicijskom partneru, koji, najblaže rečeno, nije pozitivno reagirao na ovu DP-ovu ideju, posebno na činjenicu da ju je Penava u javnost plasirao bez prethodnih konzultacija unutar vladajuće koalicije.

Predsjednik DP-a u tome ne vidi nikakav problem jer, podsjeća, ni HDZ se ne konzultira s partnerima o svakoj ideji koju iznese u javnost. – Zar svaki akt ili ideju koju DP ima trebamo "čekirati" sa svojim partnerima? Nemojmo biti smiješni, tko to radi s nama? – upitao je Penava, tvrdeći kako nije istina da ni DP-ovi ministri nisu čuli za deklaraciju prije nego što je najavljena njegovim priopćenjem, kako je tvrdio premijer Andrej Plenković. – Jesu li ministri HDZ-a znali za sve s čim će premijer izaći? – uzvratio je protupitanjem Plenkoviću.

Nije se, međutim, previše trudio opovrgnuti teze da je DP ulaskom u koaliciju s HDZ-om izgubio dobar dio prijašnjeg rejtinga te da, potencirajući teme koje HDZ-u nisu po volji, u drugom dijelu mandata želi osigurati percepcijski odmak od starijeg partnera. – Mi smo politička stranka koja ima svoje stavove i svoju prepoznatljivost, ljudi imaju razloge zašto nas vole ili ne vole. Unatoč specifičnim okolnostima obitavanja na vlasti, namjeravamo zadržati svoju prepoznatljivost, stavove i program – rekao je Penava, procjenjujući kako je DP unatoč koaliciji s HDZ-om ostao autentičan i "izvršio jasan utjecaj".

Zanimljivo, Penava ne preza ni od spominjanja mogućnosti raskida koalicije. Suludo je, kaže, osporavati autonomiju koalicijskom partneru. – U bilo kojem partnerstvu kada ti veza prestane odgovarati, kad osjetiš da je ugrožena i da se ne možeš samoostvariti i da se utapaš u toj priči, i kad unatoč apelima to ne ide, onda je bolje prekinuti, da li pozivom tajnici ili otvorenim pristupom, pitanje je gdje je crta – rekao je Penava.

Iz ovoga, međutim, ne treba naprečac zaključivati da je DP spreman na raskid koalicije u trenutku dok mu je anketni rejting tek nešto iznad 2 posto. Prije će biti da su u DP-u svjesni kako previše manevarskog prostora nema ni njihov stariji koalicijski partner jer bi izvanredni izbori u ovom trenutku bili rizični i za HDZ, s obzirom na čvrst blok SDP/Možemo na ljevici. Jednako tako, poprilično je skučen prostor i za novo preslagivanje saborske većine, ako ga uopće i ima s obzirom na to da bi takav potez vodio u svjetonazorski problematične kombinacije, koje bi mogle umanjiti HDZ-ove šanse da još jednom vlast osvoji polarizacijom birača uoči parlamentarnih izbora, kad god da se oni održe.