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EPIDEMIJA IZVAN KONTROLE

Više od 600 zaraženih i 127 mrtvih: Ebola se širi, a praćenje kontakata je zakazalo

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
11.06.2026.
u 22:33

U pokrajini Ituri, gdje je više od 600 potvrđenih slučajeva, identificirano je nešto manje od 5.000 kontakata zaraženih pacijenata

Potvrđeno je oko 635 slučajeva ebole, a 127 ljudi je umrlo od opasne zarazne bolesti u Demokratskoj Republici Kongo, priopćili su u četvrtak Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC). U Ugandi je zabilježeno još 19 slučajeva i dva smrtna slučaja povezana s izbijanjem zaraze u DR Kongu, priopćio je afrički CDC. Loše praćenje kontakata otežava suzbijanje zaraze. Prilikom predstavljanja novih podataka, glavni direktor afričkog CDC-a Jean Kaseya izrazio je posebnu zabrinutost zbog malog broja kontakata pacijenata s ebolom u DR Kongu koji su identificirani.

U pokrajini Ituri, gdje je više od 600 potvrđenih slučajeva, identificirano je nešto manje od 5.000 kontakata zaraženih pacijenata. Međutim, procijenjeno je da je svaki pacijent u regiji imao oko 40 kontakata, što bi ukupno iznosilo otprilike 24.000 kontakata. Ipak, čak i od onih koji su identificirani, samo oko 57 posto je pronađeno, rekao je Kaseya. "Ako nemamo te ljude na popisu i ako ih ne pratimo, postoji ogroman rizik od širenja zaraze u zajednici", upozorio je Kaseya.

Dodao je da još uvijek postoje potvrđeni slučajevi ebole koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje. "Ako ne kontaktiramo sve one za koje znamo da su zaraženi i one koji su s njima bili u kontaktu, ne možemo reći da kontroliramo ovu epidemiju", upozorio je.
Ključne riječi
kontakti zaraza ebola

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