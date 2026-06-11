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U Opatiji otvoreno najveće okupljanje građevinske struke u Hrvatskoj

Most preko Save kod Stare Gradiške najbolji građevinski projekt

VL
Autor
vecernji.hr
11.06.2026.
u 18:10

U Opatiji je počelo središnje okupljanje građevinske struke u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera građevinarstva koje je otvorio predsjednik Zoran Milanović

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović otvorio je danas 20. Dane Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) u Opatiji, s više od 2000 sudionika, što je najveće okupljanje građevinske struke u Hrvatskoj. U sklopu 20. Dana već tradicionalno su dodijeljene i godišnje nagrade za izvrsnost u graditeljstvu – KOLOS. Ovogodišnje nagrade dodijeljene su u 7 kategorija za ukupno 15 istaknutih laureata - inženjera građevinarstva. U kategoriji nagrada za projektiranje, specijalnost konstrukcije, ove su godine nagrađena tri kapitalna projekta.

Za projekt konstrukcije Mosta na Savi kod Stare Gradiške (na brzoj cesti Okučani – granica BiH) nagrada KOLOS dodijeljena je inženjerima mr. sc. Nijazu Mujkanoviću, prof. dr. sc. Anđelku Vlašiću i doc. dr. sc. Mladenu Srbiću za kompleksno inženjersko rješenje ovog važnog međunarodnog koridora.

Projekt tvornice automobila Kampus Rimac, jedan od najmodernijih i tehnološki najnaprednijih industrijskih kompleksa u ovom dijelu Europe, donio je nagradu KOLOS inženjerima Juraju Pojatini i Davidu Anđiću.

Projekt Rekonstrukcija INA rafinerije Rijeka nagrađen je u dvije kategorije. Za projektiranje konstrukcije nagradu su dobili inženjeri Dinko Čondić i Krešimir Debelić, dok je za isti projekt, u kategoriji Druge specijalnosti struke, KOLOS dodijeljen Ivanu Žižeku kao BIM manager na projektu.

U kategoriji projektiranja u području geotehnike, nagrada za izuzetno postignuće u struci dodijeljena je inženjerima Tomislavu Šiši i Luki Soriću. Oni su nagrađeni za iznimno zahtjevan Projekt sanacije klizišta u ulici Pantovčak, na potezu od samog ulaza u Predsjedničke dvore do ulice Zelengaj, čime je uspješno stabilizirana i osigurana ključna gradska i državna infrastruktura.

U kategoriji stručnog nadzora građenja, nagradu KOLOS primio je inženjer Zoran Skrepnik kao glavni nadzorni inženjer na kompleksnom projektu rekonstrukcije hotela Pical u Poreču.

U kategoriji inženjera gradilišta, KOLOS je dodijeljen inženjeru Jošku Galiću za iznimno uspješno i organizacijski zahtjevno vođenje radova na uređenju Žnjanskog platoa u Splitu, jednom od trenutno najvećih projekata urbane i obalne regeneracije u Hrvatskoj.

U kategoriji Druge specijalnosti struke, nagrada KOLOS uručena je inženjeru Tomislavu Poljuhi za poseban angažman, predanost i ostvarene rezultate u poticanju složenih projekata od velikog društvenog značaja.

Kruna ovogodišnje svečanosti bila je dodjela čak dviju nagrada za životno djelo inženjerima koji su svojim cjeloživotnim radom, profesionalnom izvrsnošću i nesebičnim zalaganjem ostavili neizbrisiv trag u hrvatskom graditeljstvu:

Prof. dr. sc. Darko Dujmović dobio je nagradu za životno djelo za izniman znanstveni, nastavni i stručni doprinos razvoju građevinske struke dok je inženjer Berislav Borovina također dobitnik nagrade za životno djelo za trajan doprinos razvoju i prepoznatljivosti hrvatske graditeljske djelatnosti.

“Zadatak inženjera je kvaliteta gradnja, a tradicija našeg graditeljstva nije od jučer. Želim da se rast građevinarstva nastavi, da se procedure pojednostave, ali da i dalje garantiraju kvalitetu”, rekao je predsjednik Milanović na svečanom otvorenju.

„U proteklih 20 godina naša se struka dokazala kao ključan oslonac društva u svim razvojnim ciklusima, ali i izvanrednim situacijama. Danas se građevinarstvo nalazi pred novom erom – zelena tranzicija, digitalizacija, BIM modeli i umjetna inteligencija iz temelja mijenjaju način na koji projektiramo i gradimo. Naša je odgovornost da te promjene kao struka aktivno vodimo“, naglasila je na otvorenju predsjednica Komore Nina Dražin Lovrec.

„Demografska obnova jedan je od prioriteta Vlade RH, a prepostavka demografskoj revitalizaciji je mogućnost priuštivog stanovanja. Sadašnje stanje je takvo da u Hrvatskoj 40 posto stambenog fonda, odnosno 960.000 stanova, ne služi za stanovanje, a da istovremeno nedostaje više od 230.000 stanova, pri čemu je prethodnih godina zabilježen snažan rast cijena nekretnina i najma, kao i potražnja veća od ponude“, rekao je ministar Bačić na panelu „Provedba Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske“ te dodao da je problematika priuštivog stanovanja prepoznata i na razini Europske unije.

Na panelu su uz ministra Bačića i predsjednicu HKIG-a Dražin Lovrec sudjelovali i gradonačelnici Rijeke i Splita, Iva Rinčić i Tomislav Šuta te Josipa Tokić, zamjenica ravnatelja Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

20. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva traju od 11. do 13. lipnja u opatijskom hotelu Ambasador.

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