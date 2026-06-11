Čovjek kojeg se Rusija pribojava otkrio sljedeći cilj: 'Preuzet ćemo kontrolu nad ključnom rutom'

Ukrajina namjerava dodatno pojačati pritisak na ruske snage na okupiranom Krimu, a ključnu ulogu u toj strategiji imaju napadi na logističke pravce i prometnu infrastrukturu. 'U bliskoj budućnosti izolirat ćemo Krim', rekao je za Reuters zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert „Madyar“ Brovdi, prenosi Kyiv Post.

Dodao je da cilj nedavno intenziviranih udara nije ostvarivanje novih teritorijalnih prodora, već stvaranje uvjeta koji će ruskim snagama onemogućiti učinkovito djelovanje na poluotoku. 'Stvorit ćemo uvjete koji će vojnom osoblju i svima koji rade za obrambenu industriju iznimno otežati ostanak na Krimu, na privremeno okupiranim područjima ili korištenje prilaznih pravaca prema njima', poručio je.

Njegove izjave objavljene su istoga dana kada je Kijev izveo nove napade na dva mosta preko Sjevernokrimskog kanala, cestovni most na pravcu Perekop-Armjansk te još jedan most u blizini naselja Stavki. Ti su napadi uslijedili nakon niza ranijih udara posljednjih tjedana, koji su doveli do zatvaranja više graničnih prijelaza na okupiranom poluotoku, uključujući most Čonhar koji povezuje Krim s ruski okupiranim dijelovima kopnene Ukrajine. Dužnosnici proruskih vlasti na Krimu pritom su izvijestili o nestašicama goriva i robe zbog poremećaja u opskrbnim rutama.

Britanski Guardian izvijestio je da je Kijev također gađao autocestu R-280, koju ruske snage nazivaju rutom 'Novorosija'. Ta prometnica predstavlja jednu od ključnih ruskih vojnih opskrbnih ruta, koja vodi od Rostova na Donu preko okupiranih Mariupolja i Melitopolja prema Krimu uz obalu Azovskog mora.

Jedna ukrajinska jurišna brigada ranije ovog tjedna ustvrdila je da se ta prometnica praktički nalazi pod potpunom ukrajinskom vatrenom kontrolom. Brovdi je potvrdio te tvrdnje navodeći da su ukrajinski napadi tijekom svibnja smanjili promet na toj ruti za više od dvije trećine. 'U roku od mjesec dana preuzet ćemo potpunu kontrolu nad tom prometnicom', rekao je Brovdi te dodao da je gađanje ciljeva na toj ruti 'jednako lako kao lov na jarebice na otvorenom polju'.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošlog je mjeseca izjavio da su ukrajinski napadi na ruske ciljeve znatno pojačani od veljače, dok je tri tjedna kasnije ministar obrane Mihajlo Fedorov rekao da je cilj kampanje 'potpuna blokada logistike'. Iako ukrajinske postrojbe bespilotnih sustava nisu objavile detalje operacija, izvješća upućuju na to da se kampanja sve više oslanja na koordinirane napade rojevima dronova na ceste, željezničke pruge i mostove, što je, prema dostupnim informacijama, iznenadilo ruske snage.

Dodatni pritisak na rusku vojsku, prema tvrdnjama ukrajinske partizanske skupine Ateš, doveo je i do povlačenja ruskih snaga s Kinburnskog rta na jugu Ukrajine. Analitičari su još krajem 2022. godine procijenili da bi upravo taj uski pojas kopna mogao otvoriti put prema oslobađanju Krima.