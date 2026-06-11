Meteorolozi na oprezu: Moguć je El Niño kakav svijet nije vidio desetljećima, prijete ekstremni vremenski uvjeti

Uvjeti vremenskog fenomena El Niña su prisutni i očekuje se da će se pojačati tijekom zime na sjevernoj hemisferi, objavila je u četvrtak američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) u priopćenju.

S neuobičajeno visokim temperaturama mora u tropskom Pacifiku, redovito ponavljajući vremenski fenomen očekivao se mjesecima. Prati ga zabrinutost zbog ekstremnijih vremenskih uvjeta poput suša i poplava, a postoji mogućnost i rekordne globalne prosječne temperature. "Postoji 63 posto šanse za vrlo jak El Niño tijekom studenog i siječnja koji bi se uvrstio među najveće takve događaje u povijesti koja seže do 1950. godine", dodala je NOAA.

Ovaj prirodni vremenski fenomen, koji se obično javlja svake dvije do sedam godina, posljednji je put opažen u razdoblju od 2023. do 2024. To je bio jedan od pet najjačih El Niña od početka mjerenja i pridonio je tome da 2024. bude najtoplija godina od industrijskog doba. El Niño pogoršava posljedice klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Učinci se osjećaju u obliku suša i poplava u regijama, posebno na južnoj hemisferi. Za Europu su posljedice ograničene.