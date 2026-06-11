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JOŠ JEDNA NAGODBA U AFERI MIKROSKOPI

Krivnju priznao i s USKOK-om se nagodio dr. Krešimir Rotim. Dobio rad za opće dobro i novčanu kaznu od 100.000 eura

Zagreb: Krešimir Rotim, liječnik
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
11.06.2026.
u 15:00

Dvojica Petračevih sinova su na odsluženje svojih kazni već otišli, s tim da ju je Nikola Petrač odslužio, a Novica Petrač bi u zatvoru trebao biti do kolovoza.

Još jedna nagodba, sklopljena je u aferi Mikroskopi, a ovaj put se na taj korak odlučio dr. Krešimir Rotim. Priznao je krivnju pa će to toj nagodbi s USKOK-om, biti osuđen na 10 mjeseci zatvora koji će mu biti zamijenjeni radom za opće dobro. Nagodba uključuje i sporednu novčanu kaznu od 100.000 eura. Zašto se dr. Rotim odlučio na priznanje krivnje pojasnio je njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

- Procijenili smo da je neugodnost vođenja kaznenog postupka puno veća od 600 sati rada za opće dobro tako da smo se odlučili na potpisivanje sporazuma. Ovaj sporazum ni na koji način ne utječe na ostale osobe obuhvaćene ovim postupkom i predstavlja isključivo i jedino završetak Rotimove participacije u ovom postupku. Država je, pretpostavljam, zadovoljna novčanom kaznom, a mi brzim završetkom postupka bez neugodnosti i neizvjesnosti koje isti donosi - kazao je Pavasović Visković.

Kako su ranije krivnju priznali Novica, Nikola i Hrvoje Petrač, te Saša Pozder, to znači da su na optuženičkoj klupi ostali Vili Beroš, bivši ministar zdravstva Andreja Plenkovića, dr. Goran Roić i Tomo Pavić. Optužnica u odnosu na njih nije potvrđena, jer je obrana Vilija Beroša tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih što je sud odbio, pa o žalbama, koliko je poznato, još odlučuje Viski kazneni sud. (VKS)

Hrvoje Petrač i Saša Pozder su u nekoliko navrata tražili odgode odlaska na izdržavanje kazne, a po sadašnjem stanju stvari, Petrač bi se na vratima Remetinca trebao pojaviti 15. lipnja, Pozder 23. lipnja. Dvojica Petračevih sinova su na odsluženje svojih kazni već otišli, s tim da ju je Nikola Petrač odslužio, a Novica Petrač bi u zatvoru trebao biti do kolovoza.
Ključne riječi
Vili Beroš mikroskopi USKOK

Komentara 6

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Avatar morski čovik
morski čovik
09:46 12.06.2026.

Da, najprimjerenija kazna bila bi oduzimanje licence ili zabrana obavljanja vodećih dužnosti. Problem je što onda gubimo vrsne stručnjake kojih nema dovoljno. U prošlosti se gubilo stručnjake zbog uzimanja mita, ali mito je išlo dalje a stručnjak izgubljen.

Avatar stominac
stominac
09:59 12.06.2026.

Dobro dali ima negdje netko tko kontrolira šta se piše i kako se krade prostor ne net u , ovo sve što je napisano, ne samo ovdje, nema nikakvog smisla, tri puta se ponavlja jedno te isto onda se piše o nečemu bezveznom da bi se u par rijeći napisalo nešto što ima smisla sa naslovom ,prestrašno novinarstvo dno dna , novinarstvo postalo lopovluk koji nitko ne konttolira , uskok ne smije reagirati da nebi dobio po prostoru !

Avatar Provokator1
Provokator1
08:26 12.06.2026.

Čine se veliki napori za povrat povjerenja u HR pravosuđe

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