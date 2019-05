Sigurnosni incident u Londonu, policija blokirala rezidenciju premijerke

Londonska ulica Whitehall zatvorena je zbog sigurnosnog incidenta, a policija je blokirala Downing Street 10, sjedište vlade i rezidenciju premijerke Therese May, prenosi RT.

Westminsterska policija objavila je kako su ulice oko Whitehalla privremeno zatvorene dok se pregledava sumnjivi predmet.

Policajci su pozvani u 12.01 sati po lokalnom vremenu.

Uskoro opširnije...

#Breaking : Whitehall in #London in the #UK is on lock down as police is investigating a 'suspected item left behind' pic.twitter.com/OA5W9GXjYO

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience