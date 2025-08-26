Shiba Inu Super: Novi AI-povezani altcoin prikupio 3,2 milijuna dolara

Nadolazeći altcoin projekt Snorter Token (SNORT) prikupio je 3,2 milijuna dolara u pretprodaji.

S praktičnim funkcionalnostima, projekt je postavio novi standard za Telegram trading botove te privukao pažnju tržišta s potencijalom da nadmaši Shiba Inu (SHIB).

Opremljen sigurnosnim auditom SolidProof-a i mogućnošću otkrivanja prevara, nudi revolucionarno rješenje koje dramatično smanjuje rizike na tržištu trgovanja meme kriptovalutama.

Potencijal rasta i praktičnost veća od Shiba Inua

Razlog zašto je Snorter Token uspio prikupiti 3,2 milijuna dolara jest taj što ima potencijal za rast iznad Shiba Inua.

Za razliku od pukih špekulativnih kriptovaluta, dizajniran je kao utility token s pravom trgovačkom funkcionalnošću.

U usporedbi s trenutnom situacijom u kojoj oko 69% Shiba Inu ulagača ostvaruje dobit, SNORT nudi najniže naknade za trgovanje u industriji od samo 0,85%.

Prema bijeloj knjizi, projekt ima razrađen četverofazni plan razvoja:

druga faza je prodaja tokena,

treća faza višelančano (multi-chain) lansiranje,

četvrta faza stvaranje potpunog ekosustava.

Od ukupne zalihe od 500 milijuna tokena, 25% je dodijeljeno razvoju proizvoda, a strategija se temelji na održivom rastu umjesto privremenom boomu poput Shiba Inua.

Dominacija SNORT-a na altcoin tržištu

Na sadašnjem altcoin tržištu, SNORT ima nekoliko faktora rasta koji bi mu mogli omogućiti da nadmaši Shiba Inu.

Najvažnija razlika je sposobnost otkrivanja prevara – otkrivanje „honeypot“ i „rug-pull“ scenarija s točnošću od 85%, čime se značajno smanjuju rizici trgovanja meme kriptovalutama.

Dok Shiba Inu ovisi o volatilnosti cijene, SNORT stvara vrijednost oko praktične Telegram trading bot infrastrukture.

Funkcija copy tradinga omogućuje automatsko kopiranje strategija uspješnih investitora, stvarajući okruženje u kojem čak i početnici mogu koristiti napredne strategije trgovanja.

Prema predviđanjima analitičara, cijena SNORT-a mogla bi dosegnuti 1,21 USD do kraja 2025., što predstavlja otprilike 10x rast u odnosu na trenutnu pretprodajnu cijenu od 0,0991 USD.

Ovo bi vjerojatno nadmašilo početnu stopu rasta SHIB-a.

SNORT je dobro pozicioniran da iskoristi first-mover prednost, posebno jer se predviđa da će tržište Telegram trading botova doseći 170 milijuna dolara do 2030. godine.

Kako kupiti SNORT i budući izgledi

Kupovina SNORT-a relativno je jednostavna i može se obaviti putem službene stranice pretprodaje koristeći SOL, ETH, USDT, USDC ili kreditnu karticu.

Struktura pretprodaje u 60 faza omogućuje ranim investitorima da kupe tokene po povoljnijim cijenama i iskoriste prednosti ranog ulaska.

Tijekom razdoblja pretprodaje nudi se staking APY do 853%, čime se stvaraju prilike za zaradu koje nadilaze jednostavnu strategiju držanja Shiba Inua.

Osim toga, korištenjem Portal Bridgea moguće je slobodno premještati tokene između Ethereum (ETH) i Solana (SOL) mreža, čime se postiže prava multi-chain podrška.

Implementacija DAO governance funkcionalnosti omogućit će SNORT vlasnicima da sudjeluju u donošenju važnih odluka vezanih uz naknade i integraciju novih blockchain mreža.

Kako altcoin tržište sazrijeva, Snorter Token, koji kombinira praktičnost i inovaciju, ima potencijal za rast iznad Shiba Inua.

Posebno, uspješno prikupljanje 3,2 milijuna dolara pokazuje visoku ocjenu od strane investitora i očekuje se da će pružiti veću vrijednost od tradicionalnih ulaganja u meme kriptovalute.